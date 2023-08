Sera Prognostics, Inc. est une société de diagnostic de la santé des femmes qui se concentre sur l'utilisation de sa plateforme protéomique et bioinformatique pour découvrir, développer et commercialiser des tests de biomarqueurs ayant un impact clinique, avec un accent initial sur l'amélioration des résultats de la grossesse. Elle a construit une plateforme protéomique et bioinformatique pour caractériser la biologie de la grossesse et pour découvrir et valider des biomarqueurs protéiques clés trouvés dans le sang qui sont des prédicteurs précis des changements dynamiques qui se produisent pendant la grossesse. Le produit commercial de la société, le test PreTRM, est un test de biomarqueurs sanguins permettant de prédire avec précision le risque d'accouchement prématuré, également appelé naissance prématurée. Le test PreTRM est un test sanguin non invasif administré à une femme enceinte, portant un seul fœtus, au cours des semaines 19 ou 20 de la gestation. Son pipeline de biomarqueurs de grossesse comprend la prééclampsie, le temps moléculaire avant l'accouchement, le diabète sucré gestationnel (DSG), le retard de croissance du fœtus, la mortinatalité et la dépression post-partum.