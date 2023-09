Serabi Gold plc est une société d'exploitation et de développement aurifère basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'évaluation et le développement de projets aurifères au Brésil. Les projets de la société comprennent la mine d'or de Palito, la mine d'or de Sao Chico, le projet aurifère de Coringa, l'exploration régionale de Tapajos et le district de Jardim do Ouro. Le projet de mine d'or Palito de la société est situé dans la région de Tapajos, dans le sud-ouest de l'État de Para, dans le nord du Brésil. Le projet de mine d'or de Sao Chico est situé à environ 30 kilomètres au sud-ouest de la mine de Palito et est accessible par la route de Palito le long de l'autoroute Transgarimpeiro à travers la ville de Jardim do Ouro. La société développe le projet aurifère de Coringa, également situé dans la région de Tapajos. Le projet aurifère de Coringa est situé dans le centre-nord du Brésil, dans l'État de Para, à 70 kilomètres au sud-est de la ville de Novo Progresso. L'exploration régionale de Tapajos au Brésil couvre une superficie de 100 000 kilomètres carrés (km2).

Secteur Or