(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Foxtons Group PLC, en hausse de 6,7% à 43,2 pence, fourchette de 12 mois 28,64p-43,95p. L'agence immobilière londonienne augmente alors que les actionnaires font pression sur elle pour qu'elle se vende. Le Sunday Times rapporte que Milkwood Capital, qui détient une participation d'environ 4 % dans l'entreprise, est le dernier de ses actionnaires à demander une vente. "Les marchés publics ne valorisent plus le bon travail accompli récemment par la direction et le seul moyen d'obtenir une valeur équitable est que le conseil d'administration mette en œuvre un processus de vente", a déclaré Rhys Summerton, qui dirige Milkwood Capital, au Sunday Times. L'investisseur canadien Converium Capital, qui détiendrait environ 6 % de Foxtons, fait pression depuis un an et demi sur l'entreprise pour qu'elle procède à un examen stratégique, ajoute le Sunday Times.

Seraphim Space Investment Trust PLC, en hausse de 3,1% à 30 pence, fourchette de 12 mois 26p-54,2p. Les actions de la société d'investissement dans les technologies spatiales augmentent à la suite de la publication de ses résultats du premier trimestre. À la fin du mois de septembre, sa valeur d'actif net par action était de 96,51 pence, soit une baisse de 7,7 % par rapport à 92,90 pence à la fin du mois de juin. "Malgré l'environnement géopolitique et macroéconomique mondial, le secteur spatial continue de croître à un rythme sans précédent en raison de la nature critique de la technologie et de l'information qu'il fournit", a déclaré le président Will Whitehorn. Jusqu'à présent, l'action a perdu 37 % en 2023.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Schroders Capital Global Innovation Trust PLC, en baisse de 3,7% à 14,25p, fourchette de 12 mois 11,5p-16p. Le fonds d'investissement axé sur un portefeuille diversifié de sociétés privées et publiques mondiales a investi 900 000 CHF, soit environ 800 000 GBP, dans la société biopharmaceutique suisse Memo Therapeutics AG, qui en est au stade clinique. Memo développe de nouveaux anticorps thérapeutiques pour les patients atteints d'infections virales et de cancer. Le financement soutiendra le développement de son principal anticorps, AntiBKV, qui est conçu pour neutraliser l'infection par le virus BK chez les receveurs de greffes de rein.

