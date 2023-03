Seraphim Space déclare n'avoir aucun lien avec SVB et ne pas être affecté par l'effondrement de l'entreprise

(Alliance News) - Seraphim Space Investment Trust PLC a confirmé mercredi qu'il n'effectuait pas de transactions bancaires avec la Sillicon Valley Bank, qui s'est effondrée, et que son gestionnaire d'investissement, Seraphim Space Manager LLP, n'en faisait pas non plus.

La société d'investissement dans les technologies spatiales basée à Londres a déclaré que huit sociétés de son portefeuille utilisaient SVB comme principal fournisseur de services bancaires, ajoutant qu'elle "ne s'attend pas à ce que les récents événements liés à SVB aient un impact sur la valeur liquidative de la société".

La déclaration de Seraphim Space intervient après que SVB, la 16e banque des États-Unis, s'est effondrée la semaine dernière à la suite d'une série d'investissements financiers voués à l'échec.

Les actions de Seraphim Space étaient en hausse de 4,8 % à 44,60 pence à Londres mercredi après-midi.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

