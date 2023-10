(Alliance News) - Seraphim Space Investment Trust PLC a déclaré mardi que la valeur des actifs nets avait diminué au cours de son dernier exercice financier, mais que son portefeuille était bien positionné pour bénéficier des dépenses liées à la défense et au climat.

La société d'investissement en technologies spatiales basée à Londres a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 juin était de 92,90 pence par action au 30 juin, soit une baisse de 7,1% par rapport à 99,97 pence à la même période l'année précédente. Elle ne verse actuellement aucun dividende.

Les actions de Seraphim Space sont restées stables à 38,00 pence à Londres mardi après-midi.

La société a enregistré une perte avant impôts de 16,9 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 juin, contre un bénéfice de 3,4 millions de livres sterling l'année précédente. Ce résultat s'explique en partie par une perte d'investissement de 12,4 millions de livres sterling, après un gain de 7,7 millions de livres sterling.

La valeur du portefeuille de Seraphim Space a augmenté de 0,7 % au cours de l'année, passant de 186,1 millions de livres sterling à 187,4 millions de livres sterling au 30 juin. Seraphim Space a investi 4,9 millions de livres sterling dans six nouvelles entreprises de son portefeuille.

La capitalisation boursière de la société a chuté de 49 %, passant de 126,9 millions de GBP à 64,6 millions de GBP, tandis que les liquidités ont chuté de 39 %, passant de 57,7 millions de GBP à 35,3 millions de GBP.

Cependant, Seraphim a déclaré que l'activité d'investissement restait "robuste", 11 entreprises ayant conclu des cycles de financement avec succès.

Pour l'avenir, Seraphim s'est dit confiant dans ses perspectives pour le secteur spatial au niveau mondial. Le président Will Whitehorn a déclaré que le portefeuille "est bien positionné compte tenu des fortes tendances mondiales à l'augmentation des dépenses de défense et de l'investissement continu dans des solutions pour répondre à l'agenda du climat et de la durabilité".

Il a ajouté : "En outre, avec des montants importants de poudre sèche (capital qui a été engagé mais pas encore investi par des véhicules d'investissement) assis dans des fonds d'impact et de climat à travers le monde, nous restons confiants qu'il y a un pool important et croissant de capital motivé pour soutenir les besoins des entreprises dans le portefeuille SSIT dans les années à venir."

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.