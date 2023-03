Prospérité parfumée : achat de Hi 55, fin des négociations avec Oscillate

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Seraphine Group PLC - détaillant de vêtements de maternité basé à Londres - Annonce que l'offre de Mayfair Equity Partners pour la société se terminera à 1300 GMT le 6 avril. Les actionnaires qui n'ont pas encore accepté l'offre sont priés de le faire dès que possible. Confirme que la date prévue pour l'annulation de la cotation et l'admission à la négociation des actions de Séraphine devrait être le 6 avril ou aux alentours de cette date. Note que Mayfair détenait 88% des actions de Seraphine à 1300GMT le 22 mars.

----------

SulNOx Group PLC - Société de technologie verte basée à Londres - annonce que le directeur général, Ben Richardson, quitte le conseil d'administration à compter d'aujourd'hui. Il ajoute que cette décision a été prise afin que M. Richardson puisse concentrer ses efforts sur les ventes et le développement des affaires. Il conservera un poste de direction exécutive hors conseil d'administration.

----------

Fragrant Prosperity Holdings Ltd - société d'acquisition spécialisée basée dans les îles Vierges britanniques - signe un accord avec Hi 55 Ventures Ltd, une entreprise de fintech basée au Royaume-Uni, concernant le refinancement potentiel de FPH et l'acquisition de Hi 55 par FPH pour un montant de 47 millions de livres sterling. L'acquisition, si elle a lieu, constituera une prise de contrôle inversée en vertu des règles de cotation. L'opération sera satisfaite par l'émission d'actions de FPH. Demande de suspension des actions. Oscillate PLC a annoncé jeudi qu'elle avait mis fin aux discussions concernant l'acquisition de Hi 55 Ventures. La société indique qu'elle fournira prochainement des informations plus détaillées, y compris un calendrier pour la levée de la suspension de la négociation de ses actions.

----------

Hemogenyx Pharmaceuticals PLC - Groupe biopharmaceutique basé à Londres développant de nouvelles thérapies et des traitements pour les maladies sanguines mortelles - annonce la réussite d'une série complète de tests analytiques pour HEMO-CAR-T. L'achèvement des tests est la dernière exigence de fabrication nécessaire à la soumission d'une demande de nouveau médicament expérimental (IND) à la Food & Drug Administration américaine, qui est en cours de préparation. Cette demande est nécessaire pour obtenir l'autorisation de la FDA de commencer les essais cliniques de phase I de l'HEMO-CAR-T.

----------

Macaulay Capital PLC - Spécialiste du capital privé basé à Londres - Lève 1,6 million de livres sterling qui seront investies dans HC 1340 Ltd, une nouvelle société utilisée pour acquérir une entreprise d'ingénierie bien établie. L'investissement est représenté par 52 667 GBP d'actions ordinaires pour 52,7 % des capitaux propres, ainsi que par 1,5 million GBP d'obligations non garanties. Le remboursement des obligations de prêt est prévu pour mars 2029. Sur les 1,6 million de livres sterling, la société a investi 700 000 livres sterling, ce qui est supérieur aux 200 000 livres sterling prévus dans son document d'admission. Cela lui permet de réaliser la transaction dans la période d'exclusivité convenue.

----------

Rockhopper Exploration plc - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Salisbury, Angleterre - Mise à jour sur le développement de Sea Lion. La nouvelle approche représente une réduction importante des coûts initiaux et des coûts liés à la durée de vie du gisement par rapport au plan de développement précédent, tout en permettant d'atteindre un taux de production plateau dans la phase initiale d'environ 80 000 b/j et un taux de production maximal d'environ 100 000 b/j. Le nouveau plan de développement prévoit le forage de 18 puits au cours de la phase 1, dont 11 avant la mise en production. La campagne de forage de la phase 2 ajoutera cinq puits supplémentaires environ 42 mois après la mise en production. Ces derniers puits seront également reliés au FPSO afin de prolonger le plateau de production.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

