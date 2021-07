Serco Group plc : La résistance devrait casser 14/07/2021 | 08:22 Jordan Dufee 14/07/2021 | 08:22 achat En cours

Cours d'entrée : 145.9GBX | Objectif : 169GBX | Stop : 129GBX | Potentiel : 15.83% Serco Group plc s'attaque à une zone de résistance majeure dont la rupture pourra être considérée comme un signal d'achat, ce que nous anticipons compte tenu de la configuration du titre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 169 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre est valorisé sur 2021 à 0.54 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SERCO GROUP PLC 22.01% 2 187 CINTAS CORPORATION 7.79% 39 737 TELEPERFORMANCE SE 30.89% 24 313 LG CORP. 4.18% 15 059 EDENRED SE 4.68% 15 012 BUREAU VERITAS SA 23.53% 14 486 INTERTEK GROUP PLC 0.35% 12 471 GENPACT LIMITED 15.40% 8 583 CONCENTRIX CORPORATION 65.92% 8 297 RITCHIE BROS. AUCTIONEERS I.. -14.41% 6 684 WENDEL 14.34% 6 036

Données financières GBP USD EUR CA 2021 4 327 M 5 991 M 5 081 M Résultat net 2021 117 M 162 M 138 M Dette nette 2021 593 M 821 M 696 M PER 2021 15,5x Rendement 2021 1,60% Capitalisation 1 743 M 2 413 M 2 047 M VE / CA 2021 0,54x VE / CA 2022 0,55x Nbr Employés 55 000 Flottant 98,2% Prochain événement sur SERCO GROUP PLC 05/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 145,80 GBX Objectif de cours Moyen 173,20 GBX Ecart / Objectif Moyen 18,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Rupert Christopher Soames Group Chief Executive Officer & Executive Director Nigel Crossley Group Chief Financial Officer & Director John F. Rishton Chairman Anthony Andrew Kirby Chief Operating Officer & Director-Human Resources Lynne Margaret Peacock Senior Independent Non-Executive Director