Jon Mendelsohn, président de 888, achète 100 000 actions

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres, annoncées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

888 Holdings PLC - Société de paris et de jeux en ligne basée à Gibraltar - Le président exécutif Jon Mendelsohn achète 100 000 actions à 68,4 pence chacune, pour une valeur de 68 400 livres sterling, à Londres vendredi. Les actions de la société ont augmenté de 20 % vendredi, après qu'elle ait déclaré un revenu annuel de 1,24 milliard de livres sterling en 2022, en hausse de 74 % par rapport à 712,3 millions de livres sterling en 2021, mais elle est passée d'un bénéfice de 56 millions de livres sterling à une perte avant impôts de 115,7 millions de livres sterling, en raison de coûts exceptionnels et d'éléments d'ajustement d'un montant de 184,8 millions de livres sterling. Toutefois, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements s'est élevé à 217,9 millions de livres sterling, contre 119,7 millions de livres sterling.

Elementis PLC - Société de produits chimiques spécialisés basée à Londres - Le directeur financier Ralph Hewins vend 44.872 actions à 1,184 GBP chacune, d'une valeur de 53.128 GBP, à Londres vendredi. Il déclare que les actions ont été vendues pour satisfaire des obligations fiscales et autres.

Serco Group PLC - Entreprise d'externalisation basée dans le Hampshire - Le directeur général de Serco Asia Pacific Peter Welling achète 56.682 actions à 1,542 GBP chacune, pour une valeur de 87.404 GBP, à Londres vendredi.

