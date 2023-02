Le Financial Reporting Council britannique clôt l'enquête sur l'étiquetage des prisonniers de Serco

(Alliance News) - Le Financial Reporting Council du Royaume-Uni a déclaré mardi qu'il clôturait son enquête sur Serco Group PLC concernant les résultats annuels de la société pour 2011 et 2012.

L'enquête portait sur une fraude liée à un contrat avec le gouvernement britannique pour le marquage électronique des prisonniers. Serco a été accusé de facturer le contribuable pour le marquage de prisonniers qui étaient morts, en prison ou à l'étranger.

Serco est un sous-traitant basé dans le Hampshire, spécialisé dans la défense, la justice et l'immigration, les transports, la santé et les services aux citoyens.

En avril 2021, les anciens cadres supérieurs de Serco, Nicholas Woods et Simon Marshall, ont été blanchis pour avoir caché 12 millions de livres sterling de bénéfices en 2011 provenant des contrats de marquage électronique de l'entreprise, le Serious Fraud Office ayant baissé les poursuites. Marshall a été blanchi de deux autres chefs d'accusation de fraude autour de juin 2012 et janvier 2013.

Serco a accepté de rembourser plus de 68 millions de GBP pour avoir surfacturé un contrat de marquage électronique des délinquants. L'entreprise avait facturé au gouvernement britannique le marquage de prisonniers qui se sont avérés par la suite être morts, en prison ou à l'étranger.

En 2019, Serco a été condamnée à une amende de plus de 19 millions de livres sterling pour la fraude liée au marquage électronique dans le cadre d'un accord de poursuites différées. L'amende a été réduite de 50 % parce que Serco avait signalé les infractions elle-même.

La filiale britannique de la société, Serco Geografix, a assumé la responsabilité de trois infractions de fraude et de deux infractions de fausse comptabilité commises entre 2010 et 2013 concernant la sous-estimation des bénéfices des contrats avec le ministère de la Justice.

Mardi matin, à Londres, les actions Serco étaient en hausse de 0,6 % à 153,80 pence chacune.

