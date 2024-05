Seres Group Co Ltd, anciennement CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK Co,Ltd, est une société basée en Chine principalement engagée dans la recherche et le développement, la fourniture, la fabrication et la vente de véhicules à énergie nouvelle. La société est également engagée dans la fabrication de groupes motopropulseurs automobiles et de pièces automobiles, ainsi que dans le crédit-bail. Ses produits automobiles comprennent des véhicules à énergie nouvelle, des véhicules à carburant, des véhicules électriques purs, des véhicules à autonomie étendue, des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux. La société exerce ses activités sur le marché national et les marchés étrangers.

Secteur Fabricants de voitures et camions