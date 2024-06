Seres Therapeutics, Inc. est une société spécialisée dans les thérapies du microbiome au stade commercial. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation d'une nouvelle classe de médicaments biologiques, conçus pour traiter les maladies en modulant le microbiome afin de rétablir la santé en réparant la fonction d'un microbiome perturbé pour le ramener à un état non pathologique. Son principal programme, VOWST, vise à prévenir la récurrence de l'infection à Clostridioides difficile (ICD) chez les patients de 18 ans ou plus après un traitement antibactérien de l'ICD récurrente. En s'appuyant sur VOWST, elle développe de nouvelles thérapies microbiomiques, telles que SER-155, pour cibler spécifiquement les infections et la résistance aux antimicrobiens. SER-155, un candidat thérapeutique du microbiome oral composé d'un consortium de bactéries cultivées, est conçu pour prévenir les infections d'origine entérique et les infections de la circulation sanguine qui en résultent, et pour induire des réponses de tolérance immunitaire afin de réduire l'incidence de la GvHD chez les patients subissant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (allo-HSCT).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale