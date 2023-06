Seres Therapeutics, Inc. et Nestlé Health Science présentent à ASM Microbe 2023 des données récentes sur VOWST™ ;, un traitement oral à base de microbiote pour la prévention de la récurrence de l'infection à C. Difficile chez l'adulte

Seres Therapeutics, Inc. et Nestlé Health Science ont annoncé la présentation d'une analyse post-hoc du programme de développement de phase 3 de VOWSTo (spores de microbiote fécal, live-brpk), le premier et le seul traitement par voie orale de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis pour la prévention de la récidive de l'infection à C. Difficile chez les adultes.Ce produit est le premier et le seul produit thérapeutique à base de microbiote administré par voie orale et approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) pour prévenir la récurrence de l'infection à C. difficile (CDI) chez les adultes après un traitement antibactérien pour une CDI récurrente (rCDI). L'analyse a fait l'objet d'une présentation tardive dans le cadre du congrès Microbe 2023 de l'American Society of Microbiology (ASM), qui se tient à Houston (Texas) du 15 au 19 juin. La présentation a mis en évidence des analyses post-hoc du microbiome gastro-intestinal de patients atteints de C. diff récurrents recrutés dans les études de phase 3 ECOSPOR III et ECOSPOR IV, y compris ceux présentant une première récurrence et des récurrences multiples.

Les résultats ont montré qu'au départ (avant le traitement), les personnes souffrant d'une première récurrence ou de récurrences multiples présentaient un degré de diversité du microbiome intestinal tout aussi faible. Après le traitement par VOWST, les groupes de patients souffrant d'une première récidive et de récidives multiples présentaient une augmentation significative de la diversité du microbiome ainsi qu'une augmentation des niveaux d'acides biliaires secondaires, métabolites dont il a été démontré qu'ils inhibent la croissance de la bactérie C. difficile. L'ICD récurrente représente un besoin important non satisfait et constitue une cause majeure d'infection nosocomiale pouvant entraîner une maladie grave et la mort.

Sur la base des données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les entreprises estiment à 156 000 le nombre d'épisodes aux États-Unis en 2023.