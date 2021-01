SERGE FERRARI : présentera son plan de redimensionnement lors des résultats annuelsn 2020

Serge Ferrari a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 195,3 millions d'euros, en baisse de 11% à périmètre et change constants (PCC) et en hausse de 3,3% à périmètre et change courants. La baisse relative sur le périmètre historique résulte essentiellement des mesures de confinement mises en place dans certains pays, en particulier sur le deuxième trimestre de l’année. A PCC, les ventes du quatrième trimestre affichent une progression de 0,3% sur un an, contre +39% à périmètre et change courants grâce aux synergies des sociétés acquises, pour chiffre d'affaires de 61,7 millions d'euros.



A fin décembre 2020, l'activité du spécialiste des matériaux composites souples innovants est en repli à PCC de 11% en Europe (+0,3% à périmètre et change courants), de 10,3% aux Amériques (+1,5% à périmètre et change courants), et de 11,1% en Afrique-Asie-Pacifique (+23,7% à périmètre et change courants).



Sur l'année 2020, l'impact de la variation des changes sur la croissance du chiffre d'affaires s'établit à -0,9%.



Enfin, grâce aux refinancements mis en place lors des acquisitions de F.I.T et Verseidag, le groupe affirme que sa situation financière a été renforcée et que celle-ci offre une excellente visibilité pour son plan de développement.

Serge Ferrari présentera par ailleurs les détails du plan de synergies et de redimensionnement du nouveau groupe actuellement en cours lors de la publication des résultats annuels 2020, le 11 mars prochain après bourse.