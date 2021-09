Serge Ferrari : entouré après ses semestriels

Serge Ferrari bondit de 6% après la publication par le fabricant de matériaux composites souples d'un résultat net part du groupe plus que triplé à 8,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021, là où Oddo BHF anticipait six millions.



De même, le groupe a amélioré sa marge opérationnelle courante de 490 points de base à 9,9%, contre une marge de 6,5% attendue par le bureau d'études, pour un chiffre d'affaires en croissance de 81,6% à 144,7 millions d'euros (+42,6% en organique).



Suite à cette 'belle publication' et à la confiance affichée par la direction pour ses perspectives, Oddo réitère son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 10 à 13 euros dans le sillage de ses prévisions 2021 pour la société.



