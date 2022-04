SergeFerrari : DEMANDES D'INSCRIPTION DE POINTS À L'ORDRE DU JOUR OU DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Société anonyme au capital de 4 919 703,60 euros

Siège social : ZI de La Tour du Pin

38110 Saint Jean de Soudain 382 870 277 RCS VIENNE

Demandes d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions

Demandes d'inscription de points à l'ordre du jour motivés ou de projets de résolutions envoyés par des actionnaires dans le délai de 25 jours précédant l'assemblée générale mixte du 17 mai 2022, conformément à loi :

Néant

Requests for inclusion in the agenda of reasoned points or draft resolutions made by shareholders within the 25-day period preceding the combined general meeting of May 17th, 2022, in accordance with the law :

None

