SergeFerrari : Document AMF CP. 2022DD859794

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2022DD859794
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06 septembre 2022
FR0011950682 - DD153137
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Ferrari Participations SAS SAS personne morale liée à Sébastien Ferrari, Président du conseil de surveillance
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : SERGE FERRARI GROUP
LEI : 96950023L46VUM1L8555
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 06 septembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011950682
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 13.4000 Euro
VOLUME : 215 170.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 13.4000 Euro
VOLUME : 215 170.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 septembre 2022
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