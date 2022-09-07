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    SEFER   FR0011950682

SERGEFERRARI GROUP

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18:20SERGEFERRARI : Document AMF CP. 2022DD859794
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SergeFerrari : Document AMF CP. 2022DD859794

07/09/2022 | 18:20
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2022DD859794

06 septembre 2022

FR0011950682 - DD153137

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Ferrari Participations SAS SAS personne morale liée à Sébastien Ferrari, Président du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SERGE FERRARI GROUP

LEI : 96950023L46VUM1L8555

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011950682

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.4000 Euro

VOLUME : 215 170.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.4000 Euro

VOLUME : 215 170.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 septembre 2022

COMMENTAIRES :

Transaction liée à l'application des accords de l'acquisition de Verseidag.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Serge Ferrari Group SA published this content on 07 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 September 2022 16:19:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 337 M 334 M -
Résultat net 2022 16,0 M 15,9 M -
Dette nette 2022 69,2 M 68,6 M -
PER 2022 9,45x
Rendement 2022 3,33%
Capitalisation 148 M 147 M -
VE / CA 2022 0,64x
VE / CA 2023 0,61x
Nbr Employés 1 043
Flottant 24,7%
Graphique SERGEFERRARI GROUP
Durée : Période :
SergeFerrari Group : Graphique analyse technique SergeFerrari Group | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SERGEFERRARI GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 12,30 €
Objectif de cours Moyen 18,50 €
Ecart / Objectif Moyen 50,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sébastien Ferrari Chairman-Supervisory Board & CEO
Sébastien Baril Chairman
Philippe Espiard Director-Research & Development
Karine Gaudin Independent Director
Bertrand Chammas Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SERGEFERRARI GROUP-1.44%147
ASSA ABLOY AB-22.12%22 135
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN-35.39%20 287
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED20.08%15 365
OPPEIN HOME GROUP INC.-12.91%11 252
MASCO CORPORATION-29.85%11 109