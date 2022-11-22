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    SEFER   FR0011950682

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SergeFerrari : Document AMF CP. 2022DD872891

22/11/2022 | 18:13
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2022DD872891

22 novembre 2022

FR0011950682 - DD154234

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Sébastien Ferrari, Président du Conseil de Surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SERGE FERRARI GROUP

LEI : 96950023L46VUM1L8555

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011950682

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.3872 Euro

VOLUME : 45 005.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.3872 Euro

VOLUME : 45 005.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 22 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Serge Ferrari Group SA published this content on 22 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2022 17:11:11 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 15,3 M 15,7 M -
Dette nette 2022 71,5 M 73,3 M -
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Rendement 2022 3,64%
Capitalisation 132 M 135 M -
VE / CA 2022 0,61x
VE / CA 2023 0,57x
Nbr Employés 1 230
Flottant 24,9%
Graphique SERGEFERRARI GROUP
Durée : Période :
SergeFerrari Group : Graphique analyse technique SergeFerrari Group | Zonebourse
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 10,96 €
Objectif de cours Moyen 17,00 €
Ecart / Objectif Moyen 55,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sébastien Ferrari Chairman-Supervisory Board & CEO
Sébastien Baril Chairman
Philippe Espiard Director-Research & Development
Karine Gaudin Independent Director
Bertrand Chammas Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SERGEFERRARI GROUP-12.18%135
ASSA ABLOY AB-13.90%24 647
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN-28.63%23 735
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED3.04%13 183
MASCO CORPORATION-29.39%11 182
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.-30.14%8 813