Résultats des votes des résolutions

SergeFerrari Group (FR0011950682 – SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, nous vous informons du résultat du vote des résolutions présentées à l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société SergeFerrari Group du 16 mai 2024.

Les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance, au nombre de 39, réunissaient 10 476 317 actions sur les 11 805 936 actions ayant le droit de vote, auxquelles étaient attachés 20 089 717 droits de vote.

Le quorum a été atteint tant pour la partie ordinaire que pour la partie extraordinaire de l’assemblée générale mixte puisqu’il s’élevait, pour chaque résolution, à 88,74 % du capital.

Le résultat du vote des résolutions est conforme aux recommandations exprimées par le Directoire. Le détail des votes par résolution se présente comme suit :

N° de la

résolution Total des voix

exprimées Nombre

d'actions

représenté

par les voix

exprimées Proportion du

capital

représentée

par les voix

exprimées Pour Contre Résultat du

vote Abstention Nombre de

voix en % Nombre de

voix en % Nombre de

voix 1 20 089 570 10 377 984 84,38 20 089 570 100,00 0 0 Adoptée 147 2 20 089 570 10 377 984 84,38 20 089 570 100,00 0 0 Adoptée 147 3 2 283 576 1 521 333 12,37 1 596 247 69,90 687 329 30,10 Adoptée 17 806 141 4 20 089 570 10 377 984 84,38 20 089 570 100,00 0 0 Adoptée 147 5 18 749 570 9 707 984 78,93 18 384 310 98,05 365 260 1,95 Adoptée 1 340 147 6 20 089 570 10 377 984 84,38 19 985 732 99,48 103 838 0,52 Adoptée 147 7 20 089 570 10 377 984 84,38 20 051 547 99,81 38 023 0,19 Adoptée 147 8 18 749 570 9 707 984 78,93 18 645 732 99,45 103 838 0,55 Adoptée 1 340 147 9 20 089 270 10 377 834 84,38 20 051 247 99,81 38 023 0,19 Adoptée 447 10 20 084 550 10 375 474 84,36 19 463 856 96,91 620 694 3,09 Adoptée 5 167 11 20 084 550 10 375 474 84,36 19 980 712 99,48 103 838 0,52 Adoptée 5 167 12 20 084 550 10 375 474 84,36 19 968 751 99,42 115 799 0,58 Adoptée 5 167 13 20 084 550 10 375 474 84,36 19 968 751 99,42 115 799 0,58 Adoptée 5 167 14 20 084 550 10 375 474 84,36 20 066 636 99,91 17 914 0,09 Adoptée 5 167 15 20 084 550 10 375 474 84,36 19 952 100 99,34 132 450 0,66 Adoptée 5 167 16 20 084 550 10 375 474 84,36 19 980 712 99,48 103 838 0,52 Adoptée 5 167 17 20 084 550 10 375 474 84,36 20 084 550 100,00 0 0 Adoptée 5 167 18 20 084 550 10 375 474 84,36 20 084 550 100,00 0 0 Adoptée 5 167 19 20 084 550 10 375 474 84,36 20 084 550 100,00 0 0 Adoptée 5 167 20 20 089 717 10 378 131 84,38 20 089 717 100,00 0 0 Adoptée 0 21 20 089 717 10 378 131 84,38 20 089 717 100,00 0 0 Adoptée 0 22 20 089 717 10 378 131 84,38 20 036 913 99,74 52 804 0,26 Adoptée 0 23 20 089 717 10 378 131 84,38 19 285 284 96,00 804 433 4,00 Adoptée 0 24 20 089 717 10 378 131 84,38 19 285 284 96,00 804 433 4,00 Adoptée 0 25 20 089 717 10 378 131 84,38 19 285 284 96,00 804 433 4,00 Adoptée 0 26 20 089 417 10 377 981 84,38 525 182 2,61 19 564 235 97,39 Rejetée 300 27 20 089 717 10 378 131 84,38 20 089 717 100,00 0 0 Adoptée 0

Agenda financier

- Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, le 25 juillet 2024, après bourse.

- Publication des résultats du 1er semestre 2024, le 9 septembre 2024, après bourse.

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2023, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 327,6 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

