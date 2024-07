Regulatory News:

SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SERGEFERRARI GROUP à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 78 416

Solde en espèces : 239 172,47 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 80 429 titres 519 235 ,12 € 1 345 transactions VENTE 63 005 titres 405 699,19 € 1 015 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 60 992

Solde en espèces : 352 708,80 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 61 504

Solde en espèces : 268 944,00 €

Prochaine communication financière

- Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, le 25 juillet 2024, après bourse.

- Publication des résultats du 1er semestre 2024, le 9 septembre 2024, après bourse.

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2023, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 327,6 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

ANNEXE – Gilbert Dupont du 02/01/2024 au 28/06/2024

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 345 80 429 519 235,12 1 015 63 005 405 699,19 02/01/2024 19 1128 8919,51 3 194 1571,4 03/01/2024 22 1698 12985,07 3 171 1326,54 04/01/2024 4 209 1578,06 10 367 2775,46 05/01/2024 13 771 5842,34 8 611 4638,79 08/01/2024 13 422 3194,78 4 305 2318 09/01/2024 11 220 1667,69 13 458 3478,22 10/01/2024 5 392 2971,7 29 1441 11042,03 11/01/2024 5 113 876,55 43 1704 13480,12 12/01/2024 21 1331 10569,15 4 73 593,85 15/01/2024 23 1346 10567,86 0 0 0 16/01/2024 15 651 5008,79 6 473 3649,77 17/01/2024 14 345 2643,25 3 38 292,6 18/01/2024 9 481 3666,55 1 175 1340,5 19/01/2024 24 1337 9985,46 4 391 2939,6 22/01/2024 39 1782 12604,48 9 531 3620,15 23/01/2024 30 1700 11117,65 20 858 5562,92 24/01/2024 19 920 5968,91 2 100 648 25/01/2024 4 434 2806,78 12 571 3698,58 26/01/2024 13 991 6369,54 4 274 1766,12 29/01/2024 16 1926 12005,1 8 663 4090,21 30/01/2024 11 799 4940,33 23 882 5509,28 31/01/2024 0 0 0 29 2233 14279,24 01/02/2024 26 1442 9292,57 7 802 5213,28 02/02/2024 25 2444 15333,79 7 690 4341,88 05/02/2024 16 892 5353,18 4 116 687 06/02/2024 6 375 2213,04 9 151 894,08 07/02/2024 12 662 3916,01 4 632 3741,44 08/02/2024 1 43 254,56 12 1169 6957,45 09/02/2024 5 361 2175,75 6 439 2663,2 12/02/2024 18 1252 7513,49 4 643 3819,77 13/02/2024 8 327 1944,88 8 980 5852,28 14/02/2024 3 218 1302,28 2 146 871,84 15/02/2024 2 75 448,5 8 1827 10945,93 16/02/2024 6 380 2296,2 4 327 1974,31 19/02/2024 19 1883 11307,23 2 53 320,12 20/02/2024 11 873 5201,19 4 266 1581,48 21/02/2024 9 718 4250,65 3 115 681,96 22/02/2024 2 103 616,97 16 1695 10112,13 23/02/2024 29 2357 13976,63 3 55 322,85 26/02/2024 15 674 3942,59 6 219 1268,82 27/02/2024 9 1055 6059,72 2 250 1417,5 28/02/2024 6 519 2942,73 3 229 1298,91 29/02/2024 13 710 4023,1 2 79 446,5 01/03/2024 12 774 4368,42 1 80 452,8 04/03/2024 11 1055 5940,67 20 998 5660,45 05/03/2024 8 535 3038,8 11 1132 6462,02 06/03/2024 2 44 261,36 26 1177 6930,47 07/03/2024 18 1159 6961,29 2 572 3460,77 08/03/2024 11 657 3865,95 5 356 2090,1 11/03/2024 5 503 2940,79 7 389 2279,25 12/03/2024 7 412 2413,52 2 130 763,1 13/03/2024 9 671 3920,22 5 512 3000,85 14/03/2024 11 545 3187,94 4 287 1676,25 15/03/2024 7 549 3206,16 6 357 2088,45 18/03/2024 9 998 5824,59 8 410 2404,75 19/03/2024 5 548 3178,4 0 0 0 20/03/2024 4 283 1644,3 7 934 5453,02 21/03/2024 6 470 2762,7 10 593 3499,34 22/03/2024 7 220 1289,81 5 392 2305,22 25/03/2024 8 677 3980,64 14 1512 8983 26/03/2024 13 1066 6364,7 6 425 2545,14 27/03/2024 27 2316 13557,11 15 459 2669,76 28/03/2024 7 367 2142,96 18 1161 6777,54 02/04/2024 5 142 846,26 15 309 1832,8 03/04/2024 9 649 3851,88 5 172 1023,9 04/04/2024 6 585 3474,9 19 1091 6663,61 05/04/2024 15 891 5635,81 1 14 88,2 08/04/2024 13 765 4708,54 5 261 1609,54 09/04/2024 10 840 5139,34 20 870 5394,92 10/04/2024 17 790 5059,03 25 2388 15299,75 11/04/2024 6 237 1492,67 7 517 3264,48 12/04/2024 16 1289 8058,65 5 219 1379,7 15/04/2024 8 197 1198,7 0 0 0 16/04/2024 8 290 1762,38 4 59 359,9 17/04/2024 3 46 279 4 57 347,7 18/04/2024 4 77 466,62 6 208 1269,4 19/04/2024 5 88 533,28 7 228 1387,8 22/04/2024 9 417 2510,04 4 20 121,12 23/04/2024 8 231 1383,1 6 353 2132,12 24/04/2024 19 789 4695,43 2 36 211,68 25/04/2024 3 272 1607,8 3 327 1928,18 26/04/2024 3 279 1651,77 9 539 3206,04 29/04/2024 4 289 1743,07 12 530 3199,16 30/04/2024 6 559 3371,95 6 86 520,96 02/05/2024 5 230 1421,28 24 1568 9587,52 03/05/2024 1 111 687,09 7 245 1518,15 06/05/2024 0 0 0 16 761 4771,18 07/05/2024 1 40 256 19 491 3184,18 08/05/2024 3 160 1057,5 34 1622 10836,28 09/05/2024 8 137 971,16 15 1423 10139,1 10/05/2024 28 1154 8248,1 11 479 3431,63 13/05/2024 1 13 93,6 12 761 5500,38 14/05/2024 31 1431 10182,7 7 1145 8120,76 15/05/2024 8 394 2835,71 12 572 4115,15 16/05/2024 9 534 3910,36 10 1239 8969,61 17/05/2024 9 306 2248,22 9 648 4784,88 20/05/2024 10 569 4187,47 2 94 694,48 21/05/2024 7 478 3494,5 1 305 2229,55 22/05/2024 28 2557 18365,53 4 255 1778,84 23/05/2024 0 0 0 11 799 5612,87 24/05/2024 14 823 5838,7 1 12 86,16 27/05/2024 18 731 5142,57 2 84 589,68 28/05/2024 10 308 2156,24 2 148 1038,04 29/05/2024 16 528 3673,67 3 214 1495,16 30/05/2024 9 148 1020,56 5 220 1523,7 31/05/2024 7 209 1436,58 16 848 5882,78 03/06/2024 9 393 2712,16 16 1007 7027,49 04/06/2024 9 442 3053,74 7 690 4789,47 05/06/2024 17 855 5905,05 3 128 885,16 06/06/2024 5 223 1538,24 1 1 6,91 07/06/2024 4 122 839,72 2 100 691 10/06/2024 16 510 3498,99 3 130 898,6 11/06/2024 11 629 4183,42 1 10 66,4 12/06/2024 18 995 6435,1 1 27 176,85 13/06/2024 21 793 4900,68 1 165 1023 14/06/2024 14 660 4014,3 1 25 152 17/06/2024 2 150 903,5 7 409 2474,45 18/06/2024 10 633 3794,68 5 523 3140,58 19/06/2024 2 30 180,3 7 379 2283,66 20/06/2024 5 383 2311,09 10 678 4110,15 21/06/2024 4 257 1549,71 10 50 302 24/06/2024 11 869 5219,13 5 235 1396,95 25/06/2024 9 531 3152,3 0 0 0 26/06/2024 8 518 3068,3 4 251 1486,85 27/06/2024 7 405 2389,25 7 228 1338,96 28/06/2024 5 240 1382,76 10 480 2781,28

