SergeFerrari Group : Bilan semestriel S2 2020 du contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont

SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER) (Paris:SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les matériaux composites souples innovants, présent au travers des marques de Serge Ferrari et de Verseidag, et coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SergeFerrari Group à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 78 867

- Solde en espèces : 175 316,00 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 151 853 titres 901 866,30 € 1 379 transactions VENTE 132 885 titres 799 897,14 € 1 276 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 59 899

- Solde en espèces : 277 285,16 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 61 504

- Solde en espèces : 268 944,00 €

À PROPOS DU GROUPE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d’architectures légères et d’aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe Serge Ferrari est un des leaders mondiaux sur les marchés des toiles composites pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires et la Protection Solaire. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2019, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 189 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

ANNEXE – Gibert Dupont du 01/07/2020 au 31/12/2020

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 379 151 853 901 866,30 1 276 132 885 799 897,14 01/07/2020 6 1812 11296,55 5 387 2400,75 02/07/2020 7 864 5393,52 15 2361 14841,72 03/07/2020 6 1880 11874,64 1 15 95,4 06/07/2020 10 887 5473,68 2 116 725,66 07/07/2020 3 571 3467,8 13 999 6176,32 08/07/2020 5 565 3474,41 1 1 6,16 09/07/2020 14 1038 6339,9 0 0 0 10/07/2020 9 526 3187,24 3 110 671,02 13/07/2020 12 923 5506,89 9 857 5149,54 14/07/2020 8 651 3862,9 9 693 4129,1 15/07/2020 14 950 5611,56 10 561 3331,67 16/07/2020 8 442 2604,44 13 1431 8541,78 17/07/2020 2 748 4707,01 28 2466 15124,47 20/07/2020 8 1106 7249,72 41 3051 20351,39 21/07/2020 10 1217 8054,84 19 1960 13218,83 22/07/2020 29 2321 15658,86 26 2428 16818,03 23/07/2020 7 1495 9840,54 20 2423 16273,84 24/07/2020 13 1077 7179,61 22 2059 13915,13 27/07/2020 18 2412 15976,61 3 377 2499,77 28/07/2020 13 1409 9196,68 9 935 6167,91 29/07/2020 43 5426 30704,65 0 0 0 30/07/2020 4 265 1467,49 15 3375 19527,41 31/07/2020 11 1370 7628,02 23 3530 19865,78 03/08/2020 2 189 1071,52 7 300 1706,01 04/08/2020 3 437 2486,31 7 380 2169,12 05/08/2020 10 575 3258,24 5 263 1500,73 06/08/2020 6 726 4119,69 2 573 3269,54 07/08/2020 10 1309 7348,99 2 229 1297,95 10/08/2020 13 1401 7859,89 2 89 501,96 11/08/2020 11 1037 5707,96 3 201 1114,28 12/08/2020 2 422 2316,99 5 472 2602,99 13/08/2020 6 199 1094,9 5 317 1749,84 14/08/2020 3 545 3010,2 8 634 3530,43 17/08/2020 7 755 4167,9 7 300 1668 18/08/2020 7 501 2759,46 4 258 1413,89 19/08/2020 3 136 742,56 6 599 3283,42 20/08/2020 12 2222 12006,35 11 1570 8521,65 21/08/2020 3 607 3281,99 4 527 2872,41 24/08/2020 9 1966 10533,24 3 266 1444,01 25/08/2020 7 317 1700,01 9 813 4428,09 26/08/2020 8 1283 7012,75 2 244 1340,68 27/08/2020 15 1659 8893,07 7 706 3840,5 28/08/2020 7 414 2212,21 6 898 4827,29 31/08/2020 4 327 1785,26 5 301 1651,47 01/09/2020 13 1430 7808,94 25 2830 15794,8 02/09/2020 11 1585 9851,09 26 1989 12036,43 03/09/2020 23 2353 14119,41 6 789 4742,92 04/09/2020 9 777 4643,04 14 1148 6887,08 07/09/2020 0 0 0 16 1557 9460,64 08/09/2020 15 1400 8372,28 9 622 3759,55 09/09/2020 10 820 4838,74 8 319 1892,34 10/09/2020 0 0 0 21 2889 17679,52 11/09/2020 16 1209 7562,9 1 313 1984,42 14/09/2020 12 785 4826,89 2 330 2039,4 15/09/2020 15 935 5674,7 0 0 0 16/09/2020 10 745 4420,23 0 0 0 17/09/2020 2 154 919,6 11 932 5597,31 18/09/2020 9 812 4827,75 2 240 1430,4 21/09/2020 20 1188 6706,26 10 984 5477,63 22/09/2020 1 157 872,92 9 687 3864,65 23/09/2020 4 600 3406,98 4 291 1644,91 24/09/2020 16 919 5380,84 28 2753 16449,73 25/09/2020 8 2184 13059,01 7 685 4103,63 28/09/2020 7 650 3876,99 10 750 4505,03 29/09/2020 17 1585 9338,66 3 995 5879,06 30/09/2020 2 246 1416,79 4 243 1413,12 01/10/2020 8 581 3377,7 1 2 11,72 02/10/2020 5 448 2583,48 2 255 1481,19 05/10/2020 5 405 2352,08 5 440 2582,27 06/10/2020 8 731 4279,13 11 1074 6273,88 07/10/2020 7 530 3138,18 3 991 5850,57 08/10/2020 12 1476 8721,68 0 0 0 09/10/2020 3 400 2329 23 1916 11445,61 12/10/2020 19 2191 13945,5 29 4118 26663,23 13/10/2020 3 600 3870 7 383 2481,15 14/10/2020 19 2196 13809,77 25 2996 19433,55 15/10/2020 19 1077 6987,36 8 765 5152,81 16/10/2020 27 4280 28118,74 30 3894 25592,93 19/10/2020 9 476 3073,06 5 478 3107,24 20/10/2020 7 870 5716,77 3 320 2110,4 21/10/2020 14 1715 10821,99 11 1071 6802,99 22/10/2020 8 964 6167,77 12 2353 15286,74 23/10/2020 38 4419 27145,48 15 2574 15845,8 26/10/2020 29 4264 25834,3 4 377 2267,54 27/10/2020 13 1045 6033,52 3 98 568,4 28/10/2020 39 2921 15816,05 26 1638 9333 29/10/2020 11 1176 6265,85 11 1555 8322,52 30/10/2020 17 3495 20445,75 30 3727 21927,8 02/11/2020 4 1004 5790,57 13 777 4441,64 03/11/2020 0 2174 12440,72 0 1207 6986,72 04/11/2020 29 3068 17008,07 16 2409 13898 05/11/2020 3 525 2963,89 5 1717 9812,83 06/11/2020 18 3435 19522,82 6 554 3177,25 09/11/2020 19 1295 7140,37 7 1006 5779,67 10/11/2020 6 600 3319,5 7 409 2281,85 11/11/2020 23 1841 10030,14 12 1591 8668,09 12/11/2020 19 1531 8317,92 10 1449 7927,91 13/11/2020 19 1299 7200,36 19 2367 13189,87 16/11/2020 6 444 2479,12 29 3152 18220,45 17/11/2020 13 1800 10668,06 6 1038 6193,23 18/11/2020 21 1619 9367,53 4 600 3540 19/11/2020 18 774 4411,41 4 571 3261,44 20/11/2020 6 420 2366,57 15 1165 6646,44 23/11/2020 18 1499 8785,94 18 2286 13449,91 24/11/2020 5 450 2669 10 983 5841,18 25/11/2020 6 709 4255,42 9 1044 6319,65 26/11/2020 14 1720 10295,58 6 102 612 27/11/2020 11 1041 6215,81 1 37 222 30/11/2020 4 1319 8170,55 30 3125 19077,5 01/12/2020 5 891 5477,78 7 730 4540,02 02/12/2020 12 708 4303,08 14 806 4957,46 03/12/2020 8 1247 7801,98 4 509 3199,88 04/12/2020 9 439 2728,78 11 515 3219,93 07/12/2020 4 792 5019,78 11 1021 6517,35 08/12/2020 15 843 5355,07 0 0 0 09/12/2020 20 2264 14027,29 2 420 2598,41 10/12/2020 4 481 2915,92 3 110 671,2 11/12/2020 22 2661 15662,65 4 229 1406,13 14/12/2020 0 1491 8702,82 0 776 4564,43 15/12/2020 19 1221 7189,37 0 0 0 16/12/2020 3 1381 8070,56 7 314 1832,63 17/12/2020 3 343 2001,13 18 1670 9789,37 18/12/2020 11 1197 6950,74 5 591 3450,49 21/12/2020 0 388 2233,56 0 0 0 22/12/2020 3 666 3789,54 13 807 4608,86 23/12/2020 10 1325 7549,19 16 1418 8102,74 24/12/2020 7 469 2692,25 6 286 1649,48 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 5 196 1119,2 11 365 2095,1 29/12/2020 4 242 1399,92 20 1275 7452,63 30/12/2020 0 0 0 13 778 4575,26 31/12/2020 5 265 1572,11 7 230 1368,29

