SergeFerrari Group : annonce son agenda financier 2021

SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER) (Paris:SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les matériaux composites souples innovants, présent au travers des marques de Serge Ferrari et de Verseidag, et coté sur Euronext Paris – compartiment C, annonce aujourd’hui son agenda financier pour l’année 2021.

Evènements Dates* Chiffre d’affaires annuel 2020 27 janvier 2021 Résultats annuels 2020 11 mars 2021 Chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 27 avril 2021 Assemblée Générale des actionnaires 19 mai 2021 Chiffres d’affaires du premier semestre 2021 27 juillet 2021 Résultats du premier semestre 2021 6 septembre 2021 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 26 octobre 2021

(*) : Les dates de publications sont données à titre indicatif et peuvent être soumises à modification. Les communiqués de presse seront publiés après la clôture du marché

À PROPOS DU GROUPE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d’architectures légères et d’aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe Serge Ferrari est un des leaders mondiaux sur les marchés des toiles composites pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires et la Protection Solaire. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2019, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 189 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

