SergeFerrari Group : annonce un chiffre d'affaires de 195,3 M au 31 décembre 2020

SergeFerrari Group (Paris:SEFER) (FR0011950682 - SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les matériaux composites souples innovants, présent au travers des marques de Serge Ferrari et de Verseidag, et coté sur Euronext Paris – compartiment C, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 et sur 12 mois, consolidé à fin décembre 2020.

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique (non audité)

(en K€) 4ème

trimestre

2020 4èm

trimestre

2019 Var.

périmètre

et change

courants Var.

périmètre

et change

constants Au

30 déc.

2020 Au

30 déc.

2019 Var.

périmètre

et change

courants Var.

périmètre

et change

constants Europe 40 963 32 314 26,8% -2,6% 141 990 142 476 -0,3% -11,1% Americas 6 715 4 624 45,2% 10,7% 19 636 19 349 1,5% -10,3% Asia - Africa - Pacific 13 990 7 429 88,3% 6,4% 33 675 27 222 23,7% -11,1% Chiffre d'affaires total 61 668 44 367 39,0% 0,3% 195 301 189 047 3,3% -11,0%

Sébastien Ferrari, Président Directeur Général de SergeFerrari Group, déclare : « 2020 aura été une année certes inédite compte tenu du contexte sanitaire et économique, mais transformante pour le Groupe Serge Ferrari qui, suite à l’intégration des sociétés Verseidag et F.I.T, se positionne au rang de leader mondial sur ses quatre marchés prioritaires stratégiques. Le Groupe a su mobiliser ses ressources et grâce à l’engagement de ses équipes a pleinement confirmé la résilience de son modèle et de son positionnement ainsi que son potentiel de croissance. Nos équipes commerciales sont dorénavant intégrées et opérationnelles et l’optimisation industrielle est lancée. En 2021, le Groupe Serge Ferrari est entièrement concentré sur l’amélioration de l’efficacité de ses performances industrielles et commerciales sur toutes les zones géographiques grâce à la mise en œuvre de son plan de synergies. Ceci permettra d’assurer une nette progression de la rentabilité dans les années à venir. »

Reprise globale de l’activité pour le deuxième trimestre consécutif sur le périmètre historique

A périmètre et change constants, les ventes du quatrième trimestre de SergeFerrari Group affichent une progression de +0,3% par rapport à 2019. A périmètre et change courants, les synergies des sociétés acquises se confirment et SergeFerrari Group affiche une progression de +39,0% sur la période, avec 61,7 M€ de chiffre d’affaires comparé à 44,4 M€ en 2019.

En Europe, à périmètre et change constants, l’activité commerciale affiche -2,6%. A périmètre et change courants, l’intégration de Verseidag permet une dynamique positive de l’activité du Groupe sur cette zone avec une progression de ses ventes de +26,8%.

Sur le trimestre, la zone Americas est particulièrement active et affiche une hausse de son chiffre d’affaires de +10,7% à périmètre et change constants et de +45,2% à périmètre et change courants.

Les ventes de la zone Asia-Africa-Pacific s’inscrivent également dans une excellente tendance (+6,4% à périmètre et change constants et +88,3% à périmètre et change courants) renforcée par l’activité de F.I.T.

Ces performances confirment la résilience observée ces derniers mois et la poursuite de la reprise globale de l’ensemble des activités du Groupe, malgré un contraste selon les zones géographiques dû en partie aux effets de ‘stop and go’ liés au contexte sanitaire changeant. La dynamique de croissance des activités de distribution de Giofex s’est poursuivie de façon très positive sur le trimestre, traduisant une forte demande pour les matériaux composites souples innovants du Groupe.

Sur la période, l’impact de la variation des changes sur la croissance du chiffre d’affaires du nouveau Groupe constitué s’établit à -2,2%.

Activité annuelle 2020 : un chiffre d’affaires de 195,3 M€

Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 195,3 M€, en baisse limitée de -11,0% à périmètre et change constants et en augmentation de +3,3% à périmètre et change courants. La baisse relative sur le périmètre historique résulte essentiellement des mesures de confinement mises en place dans certains pays, en particulier sur le deuxième trimestre de l’année.

A fin décembre 2020, les trois zones d’activités affichent les performances suivantes :

- L’Europe, à périmètre et change constants affiche un recul de son chiffre d’affaires de -11,1% par rapport à l’année 2019 et quasi stable avec -0,3% à périmètre et change courants,

- La zone Americas enregistre à périmètre et change constants une diminution de son chiffre d’affaires de -10,3% et une hausse de +1,5% à périmètre et change courants,

- La zone Asia-Africa-Pacific, marque une baisse de son chiffre d’affaires de -11,1% à périmètre et change constants et une augmentation de +23,7% à périmètre et change courants.

Sur l’année 2020, l’impact de la variation des changes sur la croissance du chiffre d’affaires s’établit à -0,9%.

Perspectives

Comme annoncé lors de la publication du troisième trimestre, les premières synergies des acquisitions de F.I.T et Verseidag se concrétisent, à l’exemple des équipes commerciales qui ont été réorganisées et sont désormais intégrées et opérationnelles depuis le 1er janvier 2021, avec la redéfinition de trois zones équilibrées : Europe du Nord, Europe du Sud-Americas et Asia-Pacific-Middle East-Africa. L’optimisation industrielle a été lancée : la répartition des différentes gammes de solutions et la rationalisation de l’utilisation des différents sites de production est en cours, afin d’améliorer l’efficacité industrielle dès 2021 et pour les années à venir.

De plus, grâce aux refinancements mis en place lors des acquisitions, la situation financière du Groupe a été renforcée et offre une excellente visibilité pour son plan de développement.

Pour l’année 2021 et dans un contexte d’incertitude encore persistant, SergeFerrari Group poursuivra activement son développement commercial international et sa réorganisation industrielle afin d’améliorer ses performances économiques et financières. Le Groupe bénéficie désormais d’une position de leader mondial affirmée sur ses marchés stratégiques avec des gammes uniques de produits et solutions qui conjuguent durabilité, sécurité, design, confort et éco-responsabilité.

Le plan de synergies et le redimensionnement du nouveau Groupe actuellement en cours feront l’objet d’une présentation détaillée lors de la publication des résultats annuels 2020.

Agenda financier

- Publication des Résultats annuel 2020, le jeudi 11 mars 2021, après bourse

- Publication du Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021, le mardi 27 avril 2021, après bourse

- Assemblée Générale Annuelle : le mercredi 19 mai 2021 à 17h00

