SergeFerrari Group : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2020

SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les matériaux composites souples innovants, présent au travers des marques de Serge Ferrari et de Verseidag, et coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2020 de SergeFerrari Group

SergeFerrari Group annonce que son Document d’enregistrement universel (DEU) 2020

a été déposé le 24 mars 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le site Internet de la Société (www.sergeferrari.com) dans la rubrique Investisseurs sous Documents financiers et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition sans frais au siège social de la Société, Zone industrielle la Tour-du-Pin, 38110 Saint-Jean-de-Soudain, France.

Ce Document d’enregistrement universel 2020 inclut notamment :

- Le rapport de gestion

- Les éléments afférant à la gestion des risques et au Gouvernement d’entreprise

- Les comptes annuels 2020

- Les différents rapports des commissaires aux comptes ainsi que les honoraires de ces derniers

- Le descriptif du programme de rachat d’actions

- La déclaration de performance extra-financière (DPEF)

- La présentation de l’ordre du jour et des résolutions de l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2021

Agenda financier

- Publication du Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021, le mardi 27 avril 2021, après bourse

- Assemblée Générale Annuelle : le mercredi 19 mai 2021 à 17h00

À PROPOS DU GROUPE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d’architectures légères et d’aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l’architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe Serge Ferrari est un des leaders mondiaux sur les marchés des toiles composites pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires et la Protection Solaire. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2020, Serge Ferrari affiche un chiffre d’affaires consolidé de 195,3 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210324005851/fr/