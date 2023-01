SergeFerrari Group, spécialiste des matériaux composites souples innovants, a enregistré au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 88,98 millions d'euros, en progression de 25,4%. Il a augmenté de 17,5% à périmètre et change constants. Le groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires record de 338,7 millions d'euros, au-dessus de son objectif initial de 325 millions d'euros, relevé à 335 millions d'euros au cours de l’année. Il est en augmentation de 18,5% à périmètre et change courants et en hausse de 14,2% à périmètre et change constants.



Pour l'année 2023, le groupe entend se focaliser sur l'amélioration de son excellence opérationnelle et sur la qualité de son service aux clients.