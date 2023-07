SergeFerrari : en chute après un abaissement d'objectifs

SergeFerrari Group dévisse de 13% après un ajustement en baisse de ses attentes pour 2023, pour viser désormais une croissance de 4% de son chiffre d'affaires (et non plus de 7%) et un résultat opérationnel courant entre 5 et 5,5% de son CA 2023.



La société affiche un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 de 90,7 millions d'euros, soit un montant quasiment stable en comparaison annuelle (-0,3%), mais en recul de 5,6% à périmètre et change constants comparé à un deuxième trimestre 2022 record.



Le spécialiste des toiles composites innovantes a ainsi réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 175,5 millions d'euros au premier semestre 2023, en progression de 3,2% en données publiées, mais en repli de 2,9% à périmètre et change constants.



