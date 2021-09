SergeFerrari : fonce en bourse après avoir multiplié ses bénéfices semestriels par 3,5

SergeFerrari bondit de quasiment 8% à 9,61 euros par titre, au lendemain de la publication de ses résultats semestriels. Le groupe a en effet annoncé un résultat net part de 8,7 millions d'euros au cours du premier semestre de son exercice 2021 (clos le 1er septembre), soit une multiplication par 3,5 sur un an. Le résultat opérationnel a quant à lui été multiplié par 3,3, pour atteindre les 14 millions d'euros.



Grâce à une bonne maîtrise des charges opérationnelles, le spécialiste des matériaux composites a affiché une rentabilité semestrielle en forte progression: l'EBITDA ajusté hors IFRS 16 s'élève ainsi à 21,6 millions d'euros, en croissance de 137%.



Le chiffre d'affaires atteint les 144,7 millions d'euros, en progression de 81,6% à périmètre et change courants et de +42,6% à périmètre et change constants. La croissance de SergeFerrari Group a été nourrie par une hausse des volumes, des gains de part de marché sur la plupart de ses lignes de métier, un impact prix très positif grâce à l'évolution du mix et la contribution des dernières acquisitions.



"Dans un contexte marqué par des tensions sur les matières premières, le groupe a su garantir ses approvisionnements et utiliser sa position forte sur ses marchés cibles pour répercuter progressivement l'appréciation du prix de certains composants sur ses prix de vente", précise SergeFerrari.



Le cash-flow d'exploitation ressort à 13,6 millions après constatation d'une variation significative du besoin en fonds de roulement de -13,4 millions liée à la croissance de l'activité.



Enfin, SergeFerrari a réaffirmé son objectif d'atteindre à moyen terme un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros avec une progression de sa rentabilité supérieure à celle des ventes.