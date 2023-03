SergeFerrari : hausse de moitié du résultat net annuel

SergeFerrari Group publie pour 2022 un résultat net part du groupe en progression de 52% à 15,5 millions d'euros et un REBIT en hausse de 32,5% à 26,5 millions, porté notamment par sa capacité à répercuter en partie les hausses de prix des matières premières et de l'énergie.



Le fabricant de toiles composites innovantes a réalisé un chiffre d'affaires record de 338,7 millions d'euros, au-dessus de son objectif de 335 millions relevé en cours d'année, et en augmentation de 18,5% (+14,2% à périmètre et change constants).



SergeFerrari proposera à l'assemblée générale du 19 avril un dividende de 0,40 euro par action au titre de 2022. Pour 2023, il vise une progression de son chiffre d'affaires et une préservation de son résultat opérationnel comparé à un niveau de 2022 élevé.



