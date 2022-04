SergeFerrari : informe ses actionnaires de la mise à disposition des documents de l'assemblée générale mixte du 17 mai 2022

Communiqué de presse

SergeFerrari Group informe ses actionnaires de la mise à disposition des documents de l'assemblée générale mixte du 17 mai 2022

Saint-Jean-de-Soudain, le 28 avril 2022 - SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), l'un des leaders mondiaux dans les matériaux composites souples innovants, présent au travers des marques de Serge Ferrari et de Verseidag, et coté sur Euronext Paris - compartiment C, informe ses actionnaires de la mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 17 mai 2022,

L'assemblée générale à caractère mixte, ordinaire et extraordinaire, se tiendra le 17 mai 2022 à 15h00, au siège social de la Société, ZI de La Tour du Pin, 38110 Saint Jean de Soudain.

Un avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°42 du 8 avril 2022.

L'ensemble des documents relatifs à cette assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société(www.sergeferraribourse.com)dans la rubrique « Assemblées générales ».

Pour toute question, veuillez contacter l'équipe Relations Investisseurs par e-mail à l'adresse suivante : sferrari@newcap.eu.

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l'Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l'extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d'implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d'un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2021, SergeFerrari Group affiche un chiffre d'affaires consolidé de 285,9 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI. www.sergeferrari.com

Contacts

SergeFerrari GROUP NewCap Philippe Brun Relations Investisseurs - Communication financière Membre du Directoire Théo Martin / Quentin Massé Valentin Chefson Tél. : 01 44 71 94 94 Relations Investisseurs sferrari@newcap.eu investor@sergeferrari.com

