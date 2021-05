SergeFerrari : Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2021 - Résultats des votes des résolutions

11 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 810 911 99,3316 113 117 0,6684 Adoptée 0 12 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 923 812 99,9987 216 0,0013 Adoptée 0 13 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 862 752 99,6379 61 276 0,3621 Adoptée 0 14 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 862 752 99,6379 61 276 0,3621 Adoptée 0 15 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 862 752 99,6379 61 276 0,3621 Adoptée 0 16 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 337 818 96,5362 586 210 3,4638 Adoptée 0 17 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 924 028 100,0000 0 0 Adoptée 0 18 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 775 883 99,1246 148 145 0,8754 Adoptée 0 19 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 924 028 100,0000 0 0 Adoptée 0 20 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 336 652 96,5293 587 376 3,4707 Adoptée 0 21 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 336 652 96,5293 587 376 3,4707 Adoptée 0 22 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 336 652 96,5293 587 376 3,4707 Adoptée 0 23 16 924 028 10 540 218 85,7% 1 454 042 8,5916 15 469 986 91,4084 Rejetée 0 24 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 775 883 99,1246 148 145 0,8754 Adoptée 0 25 16 924 028 10 540 218 85,7% 16 924 028 100,0000 0 0 Adoptée 0

Agenda financier

Publication du Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2021, le mardi 27 juillet 2021 , après bourse Publication des Résultats du 1 er semestre 2021, le mardi 6 septembre 2021 , après bourse

PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Au travers de ses marques Serge Ferrari et Verseidag, le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l'Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l'extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir- faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d'implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d'un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

fin 2020, SergeFerrari Group affiche un chiffre d'affaires consolidé de 195,3 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI. www.sergeferrari.com

Contacts

Serge Ferrari NewCap Philippe Brun Relations Investisseurs - Communication financière Directeur Général Délégué Théo Martin / Louis Tilquin Arnaud Mengin Tél. : 01 44 71 94 94 Relations Investisseurs sferrari@newcap.eu investor@sergeferrari.com

