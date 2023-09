Seri Industrial SpA, anciennement KREnergy SpA, est une entreprise italienne spécialisée dans le secteur des batteries de stockage. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société opère dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Elle divise son activité en plusieurs secteurs : Conception et construction d'usines, qui couvre la conception et la construction d'usines pour la production de plomb secondaire à partir de batteries usées ; Plomb secondaire, y compris les activités MRF (Material Recycling Facilities) ; Composés spéciaux, spécialisés dans la production de composés personnalisables en polypropylène utilisés dans les industries des batteries et de l'automobile ; Moulage plastique, qui produit des couvercles, des boîtes et des accessoires pour les batteries pour les secteurs industriel et automobile ; Batteries de stockage, qui produit des batteries au plomb et au lithium et des solutions personnalisables pour des applications spéciales, et Recherche et développement (R&D), qui gère des succursales en Italie et des partenariats mondiaux. R&D coopère avec des institutions italiennes et européennes.

Secteur Equipements et composants électriques