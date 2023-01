Serica Energy déclare que la licence de Rhum Field a été renouvelée jusqu'en 2025

Serica Energy PLC - société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres - déclare avoir reçu une licence renouvelée et une assurance de sanctions secondaires de la part de l'US Office of Foreign Assets Control pour le champ Rhum en mer du Nord, dont elle est propriétaire à 50 %. La société affirme que cela permet aux opérations et à la production du site, qui fournit du gaz aux consommateurs britanniques, de se poursuivre sans être affectées. Serica indique que la nouvelle licence couvre une période de 2 ans, qui expirera le 31 janvier 2025.

Le directeur général Mitch Flegg déclare : "Une fois de plus, nous avons décroché un renouvellement rapide de la licence OFAC pour une période de deux ans supplémentaires. Nous sommes reconnaissants au gouvernement britannique et aux autorités réglementaires qui nous ont soutenus dans ce processus."

Cours actuel de l'action : 271,02 pence par action, en hausse de 2,9% lundi à Londres

Variation sur 12 mois : +18%

