Serica Energy finalise l'acquisition de Tailwind Energy Investments

(Alliance News) - Serica Energy PLC a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de Tailwind Energy Investments Ltd auprès de Tailwind Energy Holdings LLP.

Serica est une société pétrolière et gazière basée à Londres qui se concentre sur la mer du Nord britannique.

En décembre, la société a déclaré qu'elle achèterait Tailwind Energy Investments pour 58,7 millions de livres sterling, plus l'émission d'actions Serica.

Dans le cadre de cette acquisition, jusqu'à 111 millions d'actions nouvelles de Serica seront attribuées et émises.

Mardi, Serica a déclaré que les conditions de l'acquisition de Tailwind avaient été remplies.

Le directeur général, Mitch Flegg, a déclaré : "Il s'agit d'un moment important et passionnant : "C'est un moment important et passionnant pour Serica. La transaction crée un portefeuille d'actifs qui apporte à la fois une plus grande résilience et une augmentation de l'éventail des opportunités de croissance organique. En outre, elle a été réalisée tout en préservant la capacité financière de la société à investir dans ses actifs existants, à réaliser de nouvelles acquisitions et à offrir un rendement soutenu aux actionnaires."

Serica a également déclaré qu'elle prévoyait d'annoncer ses résultats pour 2022 le 13 avril.

Les actions de Serica étaient en hausse de 0,3 % à 220,56 pence chacune à Londres jeudi matin.

