Serica Energy plc est une société pétrolière et gazière indépendante de taille moyenne. L'activité principale de la société et de ses filiales est d'identifier, d'acquérir, d'explorer et ensuite d'exploiter des réserves de pétrole et de gaz. Ses activités sont situées au Royaume-Uni. La société possède et exploite les actifs de Bruce (98 %), Keith (100 %) et Rhum (50 %), qui comprennent plus de 25 puits, trois plates-formes reliées par un pont et d'importants pipelines et infrastructures sous-marins qui relient Rhum, Keith et la zone occidentale de Bruce aux installations de Bruce. La zone de Triton comprend huit champs pétrolifères en production, exploités au moyen d'infrastructures communes dans la partie centrale de la mer du Nord britannique, à plus de 190 kilomètres à l'est d'Aberdeen. Son projet Columbus est situé dans la partie centrale de la mer du Nord britannique et produit à partir d'un réservoir de gaz-condensat dans la formation de grès de Forties. Le champ Orlando est situé sur la licence P.1606 (UKCS Block 3/3b), à plus de 11 km à l'est du champ Ninian. La société opère également à Erskine, Mansell et Skerryvore.