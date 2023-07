Serica Energy plc est une société pétrolière et gazière de niveau intermédiaire. Ses principales activités sont l'identification, l'acquisition, l'exploration et l'exploitation ultérieure de réserves de pétrole et de gaz. Ses activités sont situées au Royaume-Uni. La société est l'opérateur du champ de Bruce et des plateformes et infrastructures sous-marines associées. La société fournit la production de cinq champs avec les installations de Bruce, qui produit environ 33 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j brut). Elle exploite les actifs productifs de Bruce, Keith et Rhum dans le nord de la mer du Nord, au Royaume-Uni. Le complexe de Bruce est situé dans les blocs 9/9a, 9/8a et 9/9b. Il se trouve à environ 340 kilomètres au nord-est d'Aberdeen, en Écosse, dans le secteur britannique de la mer du Nord septentrionale. La société exploite le champ Columbus et est partenaire du champ Erskine dans la partie centrale de la mer du Nord, au Royaume-Uni. Elle dispose également d'un éventail d'actifs plus large avec des intérêts dans deux hubs de la mer du Nord, tels que les hubs de Bruce et de Triton.