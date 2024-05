Serinus Energy PLC est une société pétrolière internationale. La société est engagée dans l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières en Tunisie et en Roumanie. Sa concession Satu Mare est l'un des blocs d'exploration en Roumanie, situé sur une tendance pétrolière et gazière prolifique dans le bassin pannonien oriental. Elle détient trois concessions en Tunisie qui constituent un portefeuille diversifié d'actifs de développement et d'exploration. Ses trois concessions tunisiennes comprennent Sabria, Chouech Es Saida et Ech Chouech. La société détient une participation directe de 45 % dans la concession de Sabria, qui couvre plus de 26 195 acres bruts. La concession de Sabria comprend un vaste champ de pétrole léger de l'Ordovicien. La société détient une participation directe de 100 % dans la concession de Chouech Es Saida, qui couvre environ 52 480 acres. Cette concession a produit environ 9,8 millions de barils d'équivalent pétrole. Elle détient une participation directe de 100 % dans la concession d'Ech Chouech, qui couvre plus de 33 920 acres. Cette concession a produit du pétrole par intermittence à partir de la formation TAGI.