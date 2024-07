Serko Limited se consacre à la réservation de voyages en ligne et à la gestion des dépenses pour le marché des voyages d'affaires. La société fournit des solutions logicielles de réservation de voyages d'affaires en ligne. Elle propose Zeno, une application de gestion des voyages, qui utilise une technologie intelligente, des flux de travail prédictifs et une place de marché mondiale pour transformer les voyages d'affaires tout au long du parcours. Zeno Travel est un outil de réservation en ligne (OBT) utilisé par les voyageurs d'affaires pour réserver des vols, des trains, des hôtels, des voitures de location et des transferts aéroportuaires conformément à leur politique de voyage d'entreprise. Zeno Expense automatise le processus de soumission, de rapprochement et de remboursement des cartes d'entreprise et des dépenses personnelles. Sa plateforme Booking.com for Business offre un guichet unique pour tous les besoins en matière de voyages d'affaires, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent et de faciliter la vie des voyageurs d'affaires et de leurs équipes administratives. Sa mission zéro permet à ses clients de réduire activement l'impact environnemental de leurs activités de voyage.

Secteur Services et conseils en informatique