SERMA Group: Résultat de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée



10-Fév-2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 10 FÉVRIER 2023 Résultat de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée Serma Group et Financière Faraday annoncent que le 9 février 2023, l’Autorité des marchés financiers a publié les résultats de l’offre publique d’achat simplifiée clôturée le 8 février 2023 et visant la totalité des actions Serma Group non détenues, directement ou indirectement, par Financière Faraday. Financière Faraday, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 14 rue Galilée – 33600 Pessac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 913 110 326, a acquis, dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de Serma Group qui s’est déroulée du 26 janvier 2023 au 8 février 2023 inclus, 595 actions Serma Group. En conséquence, Financière Faraday détient, directement et indirectement, 1.145.259 actions Serma Group représentant 1.642.110 droits de vote, soit 99,54% du capital et au moins 99,59% des droits de vote de la société Serma Group. Conformément aux termes de son offre publique d'achat simplifiée, Financière Faraday a l'intention de demander prochainement la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire au même prix que celui de l'offre publique d'achat simplifiée, soit 430 euros par action de la société. Le cours de bourse de l'action Serma Group est suspendu depuis le 9 février 2023. À PROPOS DE SERMA GROUP SERMA Group est une ETI (150 M€, 1.300 personnes), expert français historique et indépendant dans l’électronique, l’énergie, la cybersécurité et les télécoms. Le Groupe s’est développé durant ces dernières années en effectuant de nombreux investissements, tant en moyens qu’en croissances externes, dans le domaine du design, du test, de l’expertise, de la compréhension des technologies. Les différentes entités du groupe interviennent en accompagnant leurs clients sur tout le cycle de vie, dans la maitrise de leurs produits, leur fiabilité, sécurité et performance. Le Groupe s’appuie sur ses laboratoires d’expertise électronique, son laboratoire matériaux, ses différentes plateformes de test (composants, cartes, équipements, électroniques de puissance, moteurs électriques, batteries, sécurité), ses bureaux d’études, ses experts, et intervient comme interlocuteur unique sur les enjeux et problèmes électroniques de ses clients. SERMA Group est organisé autour de 5 axes stratégiques : - Technologies électroniques et matériaux - Sureté et cybersécurité des systèmes - Ingénierie des systèmes embarqués - Conception et assemblage micro-électronique - Expertise et test de l’énergie (batteries, chaines de traction) Il est implanté sur 20 sites en France, Allemagne, Belgique, Espagne et en Tunisie, au plus près de ses clients multisectoriels. www.serma.com Fichier PDF dépôt réglementaire



