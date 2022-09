SERVAIR ABIDJAN CI : Notation financière 26/09/2022 | 20:41 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse - Notation financière GCR affirme la note de 'BBB(WU)' attribuée à Servair Abidjan; la perspective reste stable. Action de notation Dakar, le 20 septembre 2022- GCR affirme la note long terme de 'BBB(WU)' attribuée à Servair Abidjan sur son échelle régionale. En outre, GCR confirme la note d'émetteur de court terme de 'A3(WU)' attribuée à Servair Abidjan. La perspective est stable. Emetteur Type de notation Echelle Notation Perspective Servair Abidjan Note de long terme Régionale BBB(WU) Stable Note de court terme Régionale A3(WU) - Résumé des principaux facteurs de notation La notation de Servair Abidjan repose sur une situation financière saine, caractérisée notamment de bons niveaux de liquidité et de flexibilité financière. Cependant, GCR note une dégradation de la rentabilité en 2020 eu égard aux conséquences des mesures prises par le Gouvernement de Côte d'Ivoire pour enrayer la maladie à Covid 19. Le chiffre d'affaires de Servair Abidjan est très fortement corrélé au nombre de passagers qui transitent par l'aéroport international d'Abidjan. La reprise timide de l'activité en 2021 ne permet toujours pas à l'entreprise de retrouver le niveau de chiffre d'affaires d'avant crise ( AF21 : 8,3 milliards de FCFA ; AF 20 : 5,7 milliards de FCFA ; AF 19 : 12,2 milliards de FCFA.) . Cela s'est aussi traduit mécaniquement par une brutale détérioration de sa marge du profit en 2020 avant de voir la situation s'améliorer en 2021 suite à la levée des restrictions et la réouverture des frontières (AF 21 :11,4% AF20 : -17,3% AF19 : 12,6%). Ces deux années difficiles ont aussi négativement affecté les objectifs d'équilibre de répartition du chiffre d'affaires. En effet, le segment « aérien » affiche des revenus en baisse de 24% entre 2019 et 2021 ( CA aériens AF 21 : 6,1 milliards de FCFA; AF 20 : 3,5 milliards de FCFA; AF 19 : 8,1 milliards de FCFA). Le segment non aérien a été d'autant plus touché a vu son chiffre d'affaires baisser de 38% entre 2019 et 2021 ( CA hors aériens AF 21 : 3,7 ; AF 20 : 2,1 ; AF 19 : 2,3 milliards de FCFA). Bien que la situation à date se soit améliorée ( programmes de vaccination pour 2021-2022 et réouverture progressive des frontières à l'international), les volumes de trafic aérien en Afrique, enregistrés avant la pandémie, ne reviendront pas avant 3 ans. En effet, la très forte corrélation du modèle d'affaire de Servair Abidjan à la macroéconomie ivoirienne toujours prône aux chocs ; De plus, la qualité de la gestion de Servair Abidjan reste affaiblie par les incertitudes qui pèsent quant à la reconduction par l'État ivoirien de la concession de catering et de handling : cette concession est parvenue à échéance depuis 2015, et depuis cette date, le renouvellement de la concession n'a toujours pas été formalisé, ce qui fait naitre un risque de pérennité d'exploitation même si les signaux vont dans le sens d'une reconduction de la concession. De surcroit , La concentration du portefeuille de clients B2B sur un nombre limité de compagnies aériennes est très élevée, deux compagnies (Air Côte d'Ivoire et Air France) représentent aujourd'hui la moitié de son chiffre d'affaires sur le segment aérien. Corporates ⎪ Communiqué de presse Enfin, l'exécution de la stratégie de diversification des revenus grâce au segment hors aérien accuse un retard par rapport au plan initial, en raison de l'apparition d'une concurrence agressive et de prospects qui ne sont pas encore prêts à mettre le prix de la qualité et la sécurité. Perspective La perspective attachée à la notation de Servair Abidjan reste « Stable ». GCR justifie cette perspective « Stable » par le fait que GCR n'anticipe pas de deterioration du profil de la société dans le moyen terme. Déclencheurs d'un changement de notation Un rehaussement de la notation de Servair Abidjan serait tributaire de i) de l'amélioration tendancielle des marges du restaurateur, tout en sachant que les prix facturés aux clients sont peu susceptibles d'ajustement à la hausse ; ii) du renouvellement du contrat de concession entre l'État ivoirien et Servair Abidjan ; iii) une amélioration de la situation sanitaire mondiale permettant la reprise soutenu du trafic aérien et iv) du succès de sa stratégie de diversification dans le segment hors-aérien,à même de réduire la concentration de son portefeuille de clients. Un abaissement de la notation de Servair Abidjan serait la conséquence de : i) de difficultés à moyen terme pour retrouver les niveaux de rendements précédemment constatés ; ii) d'une détérioration de la position concurrentielle et de la qualité de sa gestion, qu'elle soit spontanée ou bien organisée par la tutelle publique, ou de l'absence de renouvellement du contrat de concession entre l'État et Servair Abidjan. Contacts analytiques Analyste principal Oumar Ndiaye Analyste sénior Dakar, SN OumarN@GCRratings.com +221 33 824 60 14 Analyste support Christian Dogo Analyste junior Dakar, SN ChristianD@GCRratings.com +221 33 824 60 14 Président du comité Yohan Assous Responsable de groupe - Titrisation Johannesbourg, AS Yohan@GCRratings.com +27 11 784 1771 Méthodologies et documents de référence Critères relatifs au canevas de notation de GCR, Janvier 2022 Critères de notation des corporates par GCR, Janvier 2022 Echelles de notation - Symboles - Définitions de GCR, Mai 2022 Scores de risque-pays de GCR, Juin 2022 Scores sectoriels de GCR pour la Zone UEMOA, Juillet 2022 Historique de la notation Servair Abidjan Type de notation Revue Echelle Notation Perspective Date Notation de long terme Initiale Régionale BBB(WU) Stable juillet 2021 Dernière Régionale BBB (WU) Stable septembre 2022 Notation de court terme Initiale Régionale A3(WU) - juillet 2021 Dernière Régionale A3(WU) - septembre 2022 Corporates ⎪ Communiqué de presse Carte des scores Facteurs de notation Environnement opérationnel 7.50 Score de risque-pays 4.50 Score de risque sectoriel 3.00 Profil d'affaires (3.00) Position concurrentielle (2.00) Gestion et gouvernance (1.00) Profil financier 1.00 Rendements et performance financière (1,50) Flux de trésorerie et levier financier 1.50 Liquidité 1.00 Comparaison avec les pairs et facteurs de support 1.00 Revue des pairs 0.00 Facteurs de support externe 1.00 Score Total 6.50 Corporates ⎪ Communiqué de presse ELEMENTS SAILLANTS CONCERNANT LA NOTATION ASSIGNEE GCR affirme que a.) aucune partie du processus de notation n'a été influencée par d'autres activités commerciales de l'agence de notation; b.) les notations sont basées uniquement sur les mérites de l'entité, du titre ou de l'instrument financier noté ; c.) ces notations sont une évaluation indépendante des risques et des mérites de l'entité, du titre ou de l'instrument financier noté ; et d.) la validité de la notation est pour un maximum de 12 mois, ou plus tôt comme indiqué par le document de notation de crédit applicable. Les notations ont été communiquées à Servair Abidjan. Les notations ci-dessus ont été sollicitées par, ou au nom de, l'entité notée, et par conséquent, GCR a été rémunéré pour la fourniture de ses services de notation. Servair Abidjan a participé au processus de notation via des réunions en face à face, des téléconférences et d'autres correspondances écrites. En outre, la qualité des informations reçues a été jugée adéquate et a été vérifiée de manière indépendante dans la mesure du possible. Les informations reçues de Servair Abidjan et d'autres tiers fiables pour assigner la note comprennent : Les états financiers et les rapports annuels de Servair Abidjan pour la période allant de 2017 à 2021

Des présentations écrites sur des éléments de détail 2021

Des détails quant à la structure de l'endettement de 2021

Des comptes-rendus d'entretien avec la Direction de l'entité notée en 2022. Corporates ⎪ Communiqué de presse Copyright © 2022 détenus par la société à responsabilité limitée Global Credit Rating et/ou par les concédants et par les filiales de celle-ci (collectivement dénommés « GCR »). Tous droits réservés. LES NOTATIONS DE CRÉDIT ÉMISES PAR GCR SONT L'EXPRESSION DES OPINIONS ACTUELLES DE L'AGENCE SUR LE RISQUE DE CRÉDIT FUTUR CONCERNANT LES ENTITÉS, LEURS ENGAGEMENTS DE CRÉDIT OU LEURS TITRES DE CRÉANCE OU TITRES ANALOGUES, EGALEMENT LES DOCUMENTS, PRODUITS, SERVICES ET INFORMATIONS PUBLIÉS PAR GCR (COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉS « PUBLICATIONS ») QUI PEUVENT CONTENIR DE TELLES OPINIONS. L'AGENCE DÉFINIT LE RISQUE DE CRÉDIT COMME LE RISQUE ENCOURU EN CAS DE NON-RESPECT ÉVENTUEL PAR UNE ENTITÉ DE SES ENGAGEMENTS FINANCIERS CONTRACTUELS À LEUR ÉCHÉANCE. IL CONVIENT DE CONSULTER LA PUBLICATION CONCERNANT LES ÉCHELLES DE NOTATION, LES SYMBOLES ET LES DÉFINITIONS DE GCR POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES TYPES D'OBLIGATIONS FINANCIÈRES CONTRACTUELLES PRISES EN COMPTE LORS DE L'ATTRIBUTION DES NOTATIONS DE CRÉDIT PAR GCR. LES NOTATIONS DE CRÉDIT NE PRENNENT EN CONSIDÉRATION AUCUN AUTRE RISQUE, Y COMPRIS, MAIS SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LE RISQUE DE FRAUDE, LE RISQUE DE LIQUIDITÉ, LE RISQUE DE MARCHÉ OU LE RISQUE DE VOLATILITÉ DES PRIX. LES NOTATIONS DE CRÉDIT, LES NOTATIONS HORS-CRÉDIT (« ÉVALUATIONS ») ET LES OPINIONS FIGURANT DANS LES PUBLICATIONS DE GCR NE SONT PAS DES CONSTATATIONS DE FAITS ACTUELS OU PASSÉS. LES NOTATIONS DE CRÉDIT, LES ÉVALUATIONS, LES AUTRES OPINIONS ET LES PUBLICATIONS DE L'AGENCE NE SONT PAS ET NE CONTIENNENT PAS DE CONSEILS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT OU DE FINANCE, ELLES NE COMPORTENT PAS ET NE CONSTITUENT PAS DES RECOMMANDATIONS D'ACHAT, DE VENTE OU DE DÉTENTION DE TITRES PARTICULIERS. LES NOTATIONS DE CRÉDIT, ÉVALUATIONS, AUTRES OPINIONS ET PUBLICATIONS DE GCR NE CONTIENNENT PAS D'OBSERVATIONS SUR LA PERTINENCE D'UN INVESTISSEMENT POUR UN INVESTISSEUR PARTICULIER. GCR ÉMET SES NOTATIONS DE CRÉDIT, SES ÉVALUATIONS AINSI QUE SES AUTRES OPINIONS ET PUBLIE SES OUVRAGES EN ESPÉRANT ET EN CONSIDÉRANT QUE CHAQUE INVESTISSEUR PROCÉDERA, AVEC LE SOIN REQUIS, À SES PROPRES ANALYSE ET ÉVALUATION DE CHAQUE TITRE DONT IL ENVISAGE L'ACHAT, LA DÉTENTION OU LA VENTE. LES NOTATIONS DE CRÉDIT, ÉVALUATIONS, AUTRES OPINIONS ET PUBLICATIONS DE GCR NE SONT PAS DESTINÉES AUX INVESTISSEURS INDIVIDUELS ET L'UTILISATION PAR CEUX-CI DES NOTATIONS DE CRÉDIT, ÉVALUATIONS, AUTRES OPINIONS ET PUBLICATIONS DE GCR LORS D'UNE PRISE DE DÉCISION EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT SERAIT IMPRUDENTE ET INAPPROPRIÉE. EN CAS DE DOUTE, IL CONVIENT DE CONTACTER VOTRE CONSEILLER FINANCIER OU UN AUTRE PROFESSIONNEL COMPÉTENT. TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT PROTÉGÉES PAR LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, PAR LA LOI SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ET AUCUNE DESDITES INFORMATIONS NE PEUT ÊTRE COPIÉE OU REPRODUITE AUTREMENT, RECONDITIONNÉE, ENSUITE TRANSMISE, TRANSFÉRÉE, DIFFUSÉE, REDISTRIBUÉE OU REVENDUE, OU CONSERVÉE POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE À DE TELLES FINS, EN TOUT OU EN PARTIE, SOUS QUELQUE FORME OU DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, OU PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, PAR QUI QUE CE SOIT, SANS AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE DE GCR. LES NOTATIONS DE CRÉDIT, ÉVALUATIONS, AUTRES OPINIONS ET PUBLICATIONS DE GCR NE SONT PAS DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES PAR QUI QUE CE SOIT COMME RÉFÉRENCE, CE TERME-LÀ ÉTANT DÉFINI À DES FINS RÉGLEMENTAIRES, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉES DE FAÇON QUI POURRAIT LEUR CONFÉRER LE STATUT DE RÉFÉRENCE. Toutes les données contenues dans le présent document sont obtenues par GCR à partir de sources d'information considérées par l'agence comme précises et fiables. Cependant, compte tenu d'éventuelles erreurs humaines ou mécaniques ainsi que d'autres aléas, toute information contenue dans le présent document est fournie « EN L'ÉTAT » et sans aucune garantie de quelque type que ce soit. L'agence adopte toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du niveau de qualité suffisant des informations qu'elle utilise pour assigner une notation de crédit et du fait que de telles données soient obtenues à partir de sources que GCR considère comme fiables, notamment, le cas échéant, de sources indépendantes. Cependant, GCR n'est pas un cabinet d'audit et ne peut dans tous les cas procéder à une vérification ou à une validation indépendante des données reçues au cours du processus de notation ou lors de la préparation de ses publications. Dans les limites autorisées par la loi, GCR, ses sociétés liées et les administrateurs, les dirigeants, les employés, les agents, les représentants, les concédants et les fournisseurs de l'agence ou de ses sociétés liées déclinent toute responsabilité envers toute personne physique ou morale à l'égard de tout préjudice ou dommage indirect, spécial, consécutif ou accessoire de quelque nature que ce soit, résultant de ou lié aux informations contenues dans le présent document ou découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser de telles informations, même si GCR ou l'un de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, concédants ou fournisseurs est informé à l'avance de l'éventualité de tels préjudices ou dommages, y compris, mais sans que cela soit limitatif, à l'égard : (a) de tout manque à gagner actuel ou futur ou (b) de tout préjudice ou dommage survenant lorsque l'instrument financier concerné ne fait pas l'objet d'une notation de crédit particulière attribuée par GCR. Dans les limites autorisées par la loi, GCR, ses sociétés liées et les administrateurs, les dirigeants, les employés, les agents, les représentants, les concédants et les fournisseurs de l'agence ou de ses sociétés liées déclinent toute responsabilité à l'égard de tout préjudice ou dommage subi par toute personne physique ou morale, y compris, mais sans que cela soit limitatif, résultant de tout manque de précaution (cependant, sont exclues la fraude, la faute intentionnelle ou la responsabilité de tout autre type qui, afin de lever toute ambigüité, ne peut être exclue en vertu de la loi) de la part de, ou dû à tout imprévu sous ou hors de contrôle, de GCR ou de l'un de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, concédants ou fournisseurs, découlant de ou lié aux informations contenues dans le présent document ou résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser de telles informations. 