COMMUNIQUE DE PRESSE - NOTATION FINANCIERE GCR affirme la note d'émetteur de long terme de Servair Abidjan de A(WU) sur son échelle régionale. La perspective est en évolution. Action de notation Dakar, le 05 Juillet 2024 - GCR ratings (GCR) affirme la note d'émetteur de long terme de Servair Abidjan de A(WU) sur son échelle régionale. En outre, la note d'émetteur de court terme est affirmée à A1(WU). La perspective est en évolution. Emetteur Type de notation Echelle Notation Perspective Servair Abidjan Emetteur de long terme Régionale A(WU) En évolution Emetteur de court terme Régionale A1(WU) -- Résumé des principaux facteurs de notation La notation de Servair Abidjan repose sur sa situation financière saine, caractérisée par des marges robustes et par une politique d'endettement prudente qui favorise une solide flexibilité financière. La société affiche une capacité élevée à générer des flux de trésorerie opérationnels substantiels, suffisants pour financer ses investissements et verser des dividendes, réduisant ainsi le besoin de recourir à l'endettement et lui assurant un cousin de liquidité confortable. En outre, la position concurrentielle de Servair Abidjan est renforcée par la signature en 2024 d'un accord avec le gouvernement ivoirien pour le renouvellement du contrat de concession de service public, offrant une meilleure visibilité sur la pérennité de ses activités de catering aérien, représentant 79 % de ses revenus. Cependant, l'affiliation de Servair Abidjan à Gategroup, dont la qualité de crédit est limitée, exerce une contrainte sur la notation de la société. Le profil financier solide de Servair Abidjan constitue la principale force de sa notation. En 2023, les revenus de la société demeurent élevés à 11 245 millions de FCFA ($18,23 millions) , bien que la tendance haussière amorcée en 2021 ait ralenti en 2023 ( 31 décembre 2023 : +4,2%; 31 décembre 2022 : +29 % ; 31 décembre 2021 : +46,8 %), en raison de la réduction de la contribution du segment non aérien suite au transfert de l'activité FOXTROT à la filiale SAB RESTOCO et à l'arrêt de certains contrats à fin 2022 (SPAC et CME). Bien que le chiffre d'affaires soit ressorti encore inférieur aux niveaux prépandémie, la marge d'EBITDA est restée stable grâce à l'amélioration continue de la structure des coûts, et ce malgré les pressions inflationnistes sur les coûts salariaux et énergétiques. Mécaniquement, la marge d'exploitation est demeurée robuste, s'établissant à 16,6%, avec toutefois une baisse limitée de 4% sans impact sur la marge nette qui s'élève à 11,9% pour l'exercice 2023 (31 décembre 2022 : 11,7%; 31 décembre 2021 : 11,4%). GCR estime que la tendance haussière des revenus se maintiendra dans les 12 à 18 prochains mois, bénéficiant de la forte fréquentation de l'Aéroport d'Abidjan durant la Coupe d'Afrique des Nations de football, ainsi que du déploiement d'une Côte d'Ivoire ⎪ Corporates ⎪ Notation Publique

stratégie de développement du segment non aérien. Cependant, la poursuite de la progression des marges dépendra de la capacité de Servair Abidjan à maîtriser les pressions inflationnistes sur ses coûts. La flexibilité financière de Servair Abidjan est globalement solide, soutenue par une gestion prudente de l'endettement. La société affiche une capacité élevée à générer des flux de trésorerie opérationnels substantiels, suffisants pour financer ses investissements et verser des dividendes, réduisant ainsi le besoin de recourir à l'endettement. En 2023, le ratio dettes brutes/EBITDA s'établit à 0,2x, illustrant la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements financiers sans recourir à l'endettement. De plus, le taux de couverture des charges d'intérêt par l'EBITDA reste élevé, atteignant 142,3x en 2023. La société ne prévoit pas de modifier sa politique d'endettement au cours des 12 à 18 prochains mois, ce qui devrait continuer à soutenir sa solide flexibilité financière. La liquidité de Servair Abidjan est particulièrement robuste, avec des réserves de liquidité substantielles qui lui permettent d'afficher un excellent taux de couverture de ses besoins en liquidité en 2023. Servair Abidjan est une entreprise spécialisée dans le catering aérien. Le renouvellement en 2024 de son contrat de concession de service public par l'Etat ivoirien lui permet de rester le seul concessionnaire des services de catering et de handling sur la plateforme aéroportuaire d'Abidjan jusqu'en 2029. Cependant, GCR constate que cette solide position concurrentielle est affaiblie par la concentration du segment aérien sur un nombre restreint de compagnies aériennes ainsi que par le retard pris par la société dans la mise en œuvre de la stratégie de diversification de ses revenus via un positionnement sur le hors-aérien en raison d'une concurrence agressive et parfois déloyale. GCR estime que le monopole de droit sur le catering aérien et le handling ne devrait pas être impacté dans les 12 à 18 prochains mois par la pratique du double emport de certaines compagnies aériennes. L'intégration de Servair Abidjan au sein de Gategroup, leader mondial du catering aérien, permet à la société de tirer parti d'avantages synergiques et un soutien opérationnel substantiel offert par le groupe. Cependant, GCR intègre dans la notation de la société un ajustement pour tenir compte de la qualité de crédit relativement modeste de Gategroup. Perspective La perspective attachée à la notation de Servair Abidjan est en évolution. La perspective en évolution reflète l'opinion de GCR selon laquelle Servair Abidjan devrait continuer à tirer profit de sa solide position concurrentielle sur le marché ivoirien du catering aérien afin d'accroitre ses revenus et stabiliser ses marges. En outre, la flexibilité financière et la liquidité de la société devraient rester à un niveau satisfaisant. Cependant, l'évolution à la hausse ou à la baisse de la notation intrinsèque de Servair Abidjan reste contraint par la qualité de crédit relativement limitée de Gategroup. Déclencheurs d'un changement de notation Un rehaussement de la notation de Servair Abidjan serait tributaire de : i) l'amélioration des marges du restaurateur soutenues par une maitrise de ses charges opérationnelles, sachant que les prix facturés aux clients sont peu susceptibles d'ajustement à la hausse ; ii) d'une hausse du trafic aérien sur la plateforme aéroportuaire d'Abidjan qui se traduirait par des revenus haussiers de l'activité de catering aérien ; iii) du succès de sa stratégie de diversification dans le segment non-aérien,à même de réduire la concentration Côte d'Ivoire ⎪ Corporates ⎪ Notation Publique

de son portefeuille de clients et améliorer la contribution de ce segment aux revenus générés et iv) de l'amélioration de la qualité de crédit de Gategroup. Un abaissement de la notation de Servair Abidjan serait la conséquence de : i) d'une contraction de ses marges en raison d'une hausse importante de ses charges opérationnelles ; ii) d'une baisse structurelle de ses revenus en raison d'une baisse du trafic aérien sur la plateforme aéroportuaire d'Abidjan ; ou iii) de l'échec de la stratégie de diversification dans le segment hors-aérien qui se traduirait par une baisse significative de la contribution de ce segment aux revenus générés ; et iv) d'une détérioration de la qualité de crédit de Gategroup. Contacts analytiques Analyst principal Edwige Touré Analyste Dakar, SN EdwigeT@GCRratings.com +221 33 824 60 14 Analyst support Oumar Ndiaye Analyste senior Dakar, SN OumarN@GCRratings.com +221 33 824 60 14 Président du comité Yohan Assous Responsable de groupe - Titrisation et Fonds Johannesbourg, AS Yohan@GCRratings.com +27 11 784 1771 Critères et recherches associés Critères relatifs au canevas de notation de GCR, mai 2024 Critères de notation des entités industrielles et commerciales par GCR, mai 2024 Echelles de notation - Symboles - Définitions de GCR, mai 2023 Scores de risque-pays de GCR, février 2024 Scores sectoriels de GCR pour la Zone UEMOA, novembre 2023 Historique de la notation Servair Abidjan Type de notation Revue Echelle Notation Perspective Date Emetteur de long terme Initiale Régionale BBB(WU) Stable Juillet 2021 Dernière Régionale A(WU) Stable Juillet 2023 Emetteur de court terme Initiale Régionale A3(WU) -- Juillet 2021 Dernière Régionale A1((WU) -- Juillet 2023 Côte d'Ivoire ⎪ Corporates ⎪ Notation Publique

Carte des scores Facteurs de notation Score Environnement opérationnel 7,75 Score de risque-pays 4,50 Score de risque sectoriel 3,25 Profil d'affaires (1,00) Position concurrentielle (1,00) Développement durable 0,00 Profil financier 5,00 Rendements et performance financière 0,00 Flux de trésorerie et levier financier 3,00 Liquidité 2,00 Comparaison avec les pairs et facteurs de support (3,75) Revue des pairs 0,00 Facteurs de support externe (3,75) Score de risque total 8,00 Côte d'Ivoire ⎪ Corporates ⎪ Notation Publique

Glossaire Cash-flow Capacité d'autofinancement d'une entreprise, correspondant au bénéfice après impôt augmenté des amortissements et réserves hors dettes. Côut Ce qu'une chose coûte ; son prix de revient. Dette Somme d'argent qu'une personne ou une entreprise doit rembourser, généralement avec des intérêts. Flexibilité Ensemble des différentes pratiques mises en place par une entreprise, dans le but de réduire l'investissement en capitaux dans les cycles à son strict minimum, sans pour financière autant entraver son fonctionnement normal. Liquidité Mesure de la capacité d'un débiteur à rembourser ses dettes dans l'hypothèse de la poursuite de ses activités. Marge d'EBITDA Ratio qui permet d'établir une réflexion sur la viabilité de l'entreprise. Marge nette Rapport du résultat net d'une entreprise sur le chiffre d'affaires durant un exercice comptable. Risque Possibilité de survenue d'un événement indésirable, la probabilité d'occurrence d'un péril probable ou d'un aléa. Côte d'Ivoire ⎪ Corporates ⎪ Notation Publique

Eléments saillants concernant la notation assignée GCR affirme que a.) aucune partie du processus de notation n'a été influencée par d'autres activités commerciales de l'agence de notation; b.) les notations sont basées uniquement sur les mérites de l'entité, du titre ou de l'instrument financier noté; et c.) ces notations sont une évaluation indépendante des risques et des mérites de l'entité, du titre ou de l'instrument financier noté. Les notations ont été communiquées à Servair Abidjan. Les notations ci-dessus ont été sollicitées par, ou au nom de, l'entité notée. L'entité notée a participée au processus de notation par le biais d'une interaction en personne et/ou virtuelle en ligne et/ou par le biais d'une communication et d'une correspondance électroniques et/ou verbales. En outre, la qualité des informations reçues a été jugée adéquate et a été vérifiée de manière de manière indépendante dans la mesure du possible. Les informations reçues de l'entité notée et d'autres parties tiers fiables pour assigner les notes comprennent : Les états financiers et les rapports annuels de Servair Abidjan pour la période 2023

Des présentations écrites sur des éléments de détails 2023

Des détails quant à la structure de l'endettement de 2023

Des comptes-rendus d'entretiens avec la Direction de l'entité notée en 2024.

comptes-rendus d'entretiens avec la Direction de l'entité notée en 2024. Source du taux de change : https://www.bloomberg.com/markets/currencies

Taux et Date de change : USD/XOF=614,1547 du 26 juin 2024. Côte d'Ivoire ⎪ Corporates ⎪ Notation Publique