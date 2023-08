Service Corporation International est un fournisseur de produits et de services de soins funéraires, avec un réseau de sites de services funéraires et de cimetières. Le portefeuille de marques de la société offre aux familles et aux individus une gamme complète de choix pour répondre à leurs besoins, de la simple crémation aux célébrations de vie complètes et aux souvenirs personnalisés. La marque Dignity Memorial de la société est une marque transcontinentale de produits et services de soins de décès. Les autres marques de la société comprennent Dignity Planning, National Cremation Society, Advantage Funeral and Cremation Services, Funeraria del Angel, Making Everlasting Memories, Neptune Society et Trident Society. Les activités de services funéraires et de cimetières de la société consistent en des emplacements de services funéraires, des cimetières, des emplacements combinés de services funéraires et de cimetières, des crématoriums et d'autres activités connexes. La société vend également des biens de cimetière et des marchandises et services funéraires et de cimetière au moment opportun et sur une base préenregistrée.

Secteur Services à la personne