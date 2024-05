Service Corporation International est un fournisseur de services funéraires, de cimetières et de crémation, ainsi que de services de planification à l'avance des dispositions finales. Le portefeuille diversifié de marques de la société offre aux familles et aux particuliers un éventail de choix pour répondre à leurs besoins, de la simple crémation à la célébration d'une vie entière et à la commémoration personnalisée. Sa marque Dignity Memorial est une marque transcontinentale de produits et de services de soins funéraires. Elle possède et exploite 1 483 agences de pompes funèbres et 489 cimetières (dont 305 sont des agences mixtes) dans 44 États, huit provinces canadiennes, le district de Columbia et Porto Rico. Ses activités dans le domaine des services funéraires et des cimetières consistent en des sites de services funéraires, des cimetières, des sites combinés de services funéraires et de cimetières, des crématoriums et d'autres activités connexes. Ses cimetières offrent des droits d'inhumation, y compris des lots aménagés, des cryptes, des mausolées, des niches et d'autres options de crémation et d'inhumation.

