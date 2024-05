Service Properties Trust est une société d'investissement immobilier. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les investissements hôteliers et les investissements de location nette. Elle possède un portefeuille d'hôtels et d'immeubles de services et de commerces de nécessité en location nette. La société possède plus de 221 hôtels avec environ 37 000 chambres ou suites situées dans plus de 36 États, dans le district de Columbia, en Ontario, au Canada et à San Juan, à Porto Rico. Elle possède environ 752 propriétés commerciales axées sur les services, représentant plus de 13,3 millions de pieds carrés, situées dans environ 42 États. Le portefeuille de baux nets de la société est occupé par plus de 175 locataires, qui exploitent environ 137 marques dans plus de 21 secteurs d'activité. Le portefeuille de baux nets de la société est loué à des locataires qui comprennent des centres de voyage, des restaurants à service rapide et décontracté, des cinémas, des centres de santé et de remise en forme, des épiceries, des pièces détachées et des services automobiles et d'autres entreprises dans des secteurs axés sur les services et la nécessité.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé