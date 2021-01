ServiceNow : aide à relever les défis pour permettre de vacciner rapidement les personnes contre le COVID-19

La solution « Vaccine Administration Management » de ServiceNow soutient les mesures agressives du président Biden pour sortir les États-Unis de la pandémie et « convertir les vaccins en vaccinations »

ServiceNow travaille déjà avec l’État de Caroline du Nord et plus de 100 organisations, dont NHS Scotland, pour aider à vacciner les personnes à grande échelle

ServiceNow (NYSE : NOW), le leader des flux de travail numériques qui visent à optimiser et rationaliser le travail de chacun, a annoncé aujourd’hui de nouvelles solutions de flux de travail qui permettent aux organisations de vacciner rapidement les personnes. Ces solutions répondent aux défis de la gestion à grande échelle des vaccins en supprimant les barrières logistiques pour accélérer le processus de vaccination. Le Département de la Santé et des Services Sociaux de l’État de Caroline du Nord et NHS Scotland font partie des plus de 100 organisations qui travaillent actuellement avec ServiceNow dans le cadre de leurs efforts de gestion des vaccins.

« Le développement rapide de vaccins efficaces était le premier défi auquel était confronté le monde, et les réalisations scientifiques ont été remarquables », a déclaré Bill McDermott, président et chef de la direction de ServiceNow. « Le monde doit maintenant relever le deuxième défi : parvenir à une vaccination rapide des personnes.

« Distribuer, administrer et surveiller les vaccinations constitue le plus grand défi de notre époque en termes de flux de travail », a poursuivi M. McDermott. « ServiceNow est fière de contribuer à résoudre la situation complexe en termes de logistique, de coordination et d’administration efficace aux personnes. Nous exploitons la puissance de notre plateforme Now pour fournir aux agences gouvernementales et à d’autres intervenants du monde entier l’échelle, la vitesse et la flexibilité nécessaires. La solution Vaccine Administration Management (Gestion de l’administration des vaccins) de ServiceNow résout les défis de la dernière étape pour assurer la santé et la sécurité des personnes. »

Malgré des réalisations scientifiques héroïques dans le développement du vaccin contre le COVID-19, les organisations sont piégées dans la « dernière étape » de la gestion des vaccins car elles ne disposent pas des processus et des infrastructures nécessaires pour vacciner rapidement les personnes. Les caractéristiques du vaccin (approvisionnement limité, conditions d’entreposage spécifiques et exigences d’injection en deux fois) font de sa distribution urgente un problème de flux de travail complexe.

Afin de promouvoir l’objectif du président Biden qui est d’inoculer 100 millions de vaccins au cours des 100 premiers jours de son mandat, la solution Vaccine Administration Management de ServiceNow vise à optimiser les actions immédiates que mène l’administration Biden-Harris pour « convertir les vaccins en vaccinations ». Par exemple, en plus d’aider déjà l’État de Caroline du Nord, ServiceNow travaille également avec NHS Scotland, qui a développé des solutions de flux de travail personnalisées sur la Plateforme Now pour soutenir l’objectif de l’organisation qui est de vacciner 5,5 millions de citoyens au cours des trois prochains mois.

Présentation de nouvelles solutions de gestion des vaccins

Les systèmes manuels, déconnectés et hérités figurent parmi les plus grands défis à la vaccination du monde. Pour résoudre ces problèmes, les organisations utilisent la Plateforme Now de ServiceNow comme centre de commande de la gestion des vaccins. Disponible dès aujourd’hui, la nouvelle solution Vaccine Administration Management de ServiceNow solution offre aux organisations des capacités prêtes à l’emploi qui permettent aux personnes d’accéder aux informations critiques sur les vaccins, de planifier des rendez-vous et de recevoir des notifications de rendez-vous de la part des fournisseurs de vaccins.

Vaccine Administration Management est construite à partir de la solution Customer Service Management (CSM ou Gestion du service client) de ServiceNow et offre une expérience moderne en libre-service sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. La solution gère la connexion entre la communication patients et les systèmes d’inventaire des vaccins afin que les organisations puissent facilement informer les patients sur la disponibilité de nouveaux vaccins, planifier des rendez-vous et envoyer des rappels.

Le Département de la Santé et des Services sociaux de l’État de Caroline du Nord (State of North Carolina Department of Health and Human Services, NCDHHS) s’appuie sur la technologie de ServiceNow comme base de son centre de commande destiné aux soignants, aux cliniciens administrant les vaccins et au personnel aidant le NCDHHS, pour leur permettre d’accéder aux dernières informations relatives aux exigences en matière de vaccins et d’obtenir des réponses à leurs questions sur les vaccins.

« Pour aider à vacciner rapidement et efficacement les plus de 10 millions d’habitants de la Caroline du Nord, le Département de la Santé et des Services sociaux de l’État de Caroline du Nord utilise la plateforme ServiceNow pour alimenter notre Portail d’assistance CVMS (COVID Vaccine Management System, ou Gestion des vaccins contre le COVID) », a déclaré Thomas Parrish, secrétaire d’État par intérim et chef de l’information du Département des Technologies de l’Information de Caroline du Nord. « Grâce à ServiceNow, nous avons également pu aider le NCDHHS à développer un flux de travail sur le Portail d’assistance CVMS qui numérise les processus de demande et d’obtention d’approbations de l’État pour le transfert des vaccins vers différents endroits. Ce qui était auparavant un processus manuel et chronophage peut désormais être réalisé via le portail en quelques clics, ce qui à terme accélère le processus de vaccination. »

Accélérer la dernière étape de la gestion des vaccins

Alors que des millions de personnes cherchent à se faire vacciner, les organisations dépendent souvent de systèmes et de processus hérités qui peinent à prendre en charge des pics d’utilisation massifs. Par ailleurs, les organisations n’ont pas mis en place de processus établis pour offrir des capacités de libre-service et planifier de manière proactive des rendez-vous respectant les exigences d’administration efficace du vaccin.

En utilisant ServiceNow comme centre de commande de gestion des vaccins, les organisations peuvent connecter toutes leurs données et faire fonctionner les flux de travail sur leurs systèmes cloisonnés existants, notamment en ce qui concerne la planification, la hiérarchisation et la communication. Les flux de travail numériques de ServiceNow permettent de connecter l’infrastructure technologique existante d’une organisation et de fournir un tableau de bord capable d’orchestrer les éléments critiques du processus de gestion des vaccins, notamment :

Distribution des vaccins : Suivez la livraison des vaccins, gérez les inventaires et surveillez les niveaux de stock pour soutenir l’établissement de priorités au sein de la population.

Suivez la livraison des vaccins, gérez les inventaires et surveillez les niveaux de stock pour soutenir l’établissement de priorités au sein de la population. Administration des vaccins : Planifiez les administrateurs de vaccins et le personnel de soutien, suivez les équipements de protection individuelle (EPI), surveillez les non-présentations aux rendez-vous et enregistrez des commentaires. Les gens peuvent communiquer avec leur fournisseur de vaccins sur le canal de leur choix.

Planifiez les administrateurs de vaccins et le personnel de soutien, suivez les équipements de protection individuelle (EPI), surveillez les non-présentations aux rendez-vous et enregistrez des commentaires. Les gens peuvent communiquer avec leur fournisseur de vaccins sur le canal de leur choix. Suivi des résultats des vaccins : Surveillez la sécurité des personnes vaccinées, signalez les événements indésirables et soutenez les efforts de retour sécurisé au travail et de surveillance continue de la santé publique.

« Ce dont le monde a besoin en ce moment, c’est d’aider à surmonter les défis logistiques sans précédent pour permettre la vaccination la plus rapide possible de milliards de personnes, ce qui est l’objectif de cette solution », a déclaré Stephen Elliot, vice-président de programme, Logiciels de gestion et DevOps chez IDC. « Les organisations ont un besoin urgent de flux de travail qui connectent les systèmes cloisonnés existants pour accélérer le processus d’immunisation et ramener le monde à la normale. »

Gérer les flux de travail pour un avenir plus sain

Les solutions de gestion des vaccins de ServiceNow font partie de l’effort d’innovation à plus large échelle de la société pour aider les clients et les organisations à répondre à la pandémie de COVID-19. Les applications Emergency Response de ServiceNow, qui aident les organisations à naviguer dans la gestion de la crise du COVID-19, ont été téléchargés par plus de 1 800 clients à travers le monde. La suite Safe Workplace de ServiceNow aide les organisations qui, dans le cadre de la nouvelle normalité, cherchent à ramener en toute sécurité leurs employés sur le lieu de travail, à évaluer l’état de préparation des personnels et des lieux de travail. La suite d’applications Safe Workplace continue de faire l’objet d’innovations tous les deux mois ; à ce jour, plus de 900 organisations à travers le monde ont téléchargé ces applications, avec près de 10 000 installations uniques.

Au cours des semaines à venir, la société présentera des solutions supplémentaires pour aider les organisations à prendre en charge la dernière étape des vaccinations.

Disponibilité et informations supplémentaires

Vaccine Administration Management est disponible dès aujourd’hui sur le ServiceNow Store pour permettre aux organisations de commencer à coordonner les rendez-vous de vaccination. Au cours des semaines à venir, la société présentera des solutions supplémentaires pour aider les organisations à prendre en charge la dernière étape des vaccinations.

