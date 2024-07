ServisFirst Bancshares, Inc. est une société holding bancaire. Par l'intermédiaire de sa filiale ServisFirst Bank (la Banque), elle fournit des services financiers aux entreprises et aux particuliers à partir d'établissements situés en Alabama, en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et du Sud, au Tennessee et en Virginie. L'activité principale de la banque est d'accepter les dépôts du public et de faire des prêts et d'autres investissements. La société exploite également des bureaux de production de prêts en Floride. Par l'intermédiaire de la banque, la société octroie des prêts commerciaux, des prêts à la consommation et d'autres prêts, accepte des dépôts, fournit des services bancaires électroniques, tels que les services bancaires en ligne et mobiles, y compris la saisie de dépôts à distance, fournit des services de trésorerie et de gestion de trésorerie et fournit des services bancaires de correspondance à d'autres institutions financières. Les banques offrent une gamme de prêts aux clients de détail dans les communautés. Les prêts à la consommation de la banque comprennent des prêts immobiliers (ouverts et fermés), le financement de véhicules, des prêts garantis par des dépôts et des prêts personnels garantis et non garantis.

Secteur Banques