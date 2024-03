Servizi Italia SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la fourniture de services de blanchisserie et de stérilisation pour le secteur des soins de santé. La société structure son activité en trois segments principaux : Services de location de linge ; Stérilisation du linge (Steril B) et Stérilisation des instruments chirurgicaux (Steril C). Dans le segment Wash-hire Services, elle fournit des services de blanchisserie aux hôpitaux publics et privés et aux centres de soins sociaux, y compris la planification et la prestation de services intégrés pour la location, la désinfection, le lavage, l'emballage, la collecte et la distribution de textiles, de matelas, de taies d'oreiller, de rideaux et de garde-robe d'hôpital, entre autres. Dans le segment Steril B, elle est impliquée dans la stérilisation d'articles textiles destinés à être utilisés dans les salles d'opération des hôpitaux. Dans le segment Steril C, elle est engagée dans la stérilisation et l'emballage d'instruments chirurgicaux. Elle opère notamment par le biais de Steritek, Finanza e Progetti SpA et Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria Srl.