Servoteach Industries Limited a annoncé la démission d'Avijit Vasu, administrateur indépendant, du conseil d'administration de la société. La date de cessation des fonctions est fixée au 11 décembre 2023. Nom des entités cotées en bourse dans lesquelles M. Avijit Vasu, administrateur indépendant, exerce un mandat d'administrateur, en indiquant la catégorie de ce mandat et, le cas échéant, l'appartenance à un comité du conseil d'administration, Nom de la société : Kahali Craftistics Ltd. Nom de la société : Kahali Craftistics Ltd : Administrateur indépendant.