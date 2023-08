Servotronics, Inc. a annoncé le renforcement de son équipe commerciale et marketing avec l'embauche de Francisco Tizón en tant que directeur des ventes et du marketing. M. Tizón rejoint Servotronics avec plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des ventes mondiales, des services, de la gestion des programmes et des fonctions commerciales avec les leaders mondiaux du marché de l'énergie et des moteurs. Sous la responsabilité directe du directeur général de Servotronics, William F. Farrell Jr, M. Tizón dirigera l'exécution efficace de la stratégie de vente de la société par le biais des canaux commerciaux existants et nouveaux sur les marchés finaux clés.

Conformément au plan stratégique à long terme de la société, M. Tizón s'attachera à renforcer les relations avec les clients actuels et à identifier les opportunités sur les marchés adjacents jusqu'alors inexploités. Il renforcera également les initiatives de marketing de l'entreprise en s'engageant dans de nouvelles stratégies de marketing de canal. M. Tizón a perfectionné ses compétences en gestion en occupant des postes à responsabilité croissante chez Rolls-Royce, GE Energy et Pratt & Whitney. Il a dirigé le développement de nouvelles activités pour des programmes anciens et de nouvelle génération, ainsi que pour des sociétés de capital-investissement. M. Tizón est multilingue et a géré des entreprises dans toutes les régions du monde.

Ancien pilote de l'armée de l'air, il a piloté différents types d'avions, notamment le Hercules C-130 et l'Antonov An-32. M. Tizón est titulaire d'un Master of Business Administration en opérations internationales de l'université Emory et d'une licence en sciences aéronautiques de l'Académie des officiers de l'armée de l'air péruvienne à Lima, au Pérou.