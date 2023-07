Servotronics, Inc. conçoit, fabrique et commercialise des produits de technologie avancée comprenant des composants de contrôle et des produits de consommation comprenant des couteaux et divers types de couverts et autres produits tranchants. Ses segments comprennent le groupe des technologies avancées (ATG) et le groupe des produits de consommation (CPG). Le segment ATG conçoit, fabrique et commercialise une variété de composants de servocommande, qui convertissent un courant électrique en une force ou un mouvement mécanique, ainsi que d'autres produits connexes. Les composants de servocommande qu'il produit comprennent des moteurs-couple, des actionneurs électromagnétiques, des vannes hydrauliques, des vannes pneumatiques et d'autres dispositifs similaires. Le segment CPG conçoit, fabrique et vend une variété de produits de coutellerie. Ces produits comprennent une gamme de couteaux de cuisine tels que des couteaux à steak, à découper, à pain, de boucher et d'office pour un usage domestique et dans les restaurants, les institutions et l'industrie privée, ainsi que d'autres types de couteaux pour la chasse, la pêche et le camping.

Secteur Equipements et composants électriques