Le PDG de SES Qichao Hu participera à une série de discussions informelles de Water Tower Research

SES AI Corporation (NYSE: SES), un leader mondial en matière de conception et de fabrication de batteries rechargeables lithium-métal à haute performance pour les véhicules électriques et d’autres applications, dont le siège social se trouve à Boston, annonce aujourd'hui que la société participera à la série de discussions informelles de Water Tower Research le jeudi 23 juin 2022, à 14h00 EDT.

M. Qichao Hu, PDG de SES, présentera un aperçu de la société et des possibilités offertes par SES en matière de Battery-as-a-Service. Les investisseurs institutionnels ou particuliers souhaitant suivre la discussion informelle de la société peuvent s'inscrire à l'événement en cliquant ici.

Evénement : Série de discussions informelles WTR : M. Qichao Hu, PDG de SES AI Corp.

Date : 23 juin 2022

Heure : 14h00 (heure de l'Est)

Lieu : Conférence virtuelle

Lien pour la diffusion Web de l'entreprise Fireside Chat: SES AI Corp. (SES) CEO Qichao Hu Will Provide an Overview of SES’s technology and opportunities in Battery-as-a-Service.

À propos de SES

SES est un chef de file mondial du développement et de la production de batteries rechargeables au lithium-métal à haute performance pour les véhicules électriques et d'autres applications. Créé en 2012, SES est un fabricant de batteries au lithium-métal intégrées avec de solides capacités en matériaux, éléments, modules, algorithmes de sécurité optimisés par l'IA et recyclage. Anciennement SolidEnergy Systems, SES est basé à Boston et dispose d'opérations à Singapour, Shanghai et Séoul. Pour de plus amples renseignements sur SES, rendez-vous sur : ses.ai/investors/

SES peut utiliser son site web comme canal de distribution d'informations d'entreprise. Des informations financières et autres informations importantes relatives à SES sont régulièrement publiées sur le site web de la Société à l'adresse www.ses.ai. Les investisseurs sont dès lors invités à suivre ce canal, en plus des communiqués de presse de SES, des dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des téléconférences et webdiffusions au public.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220621005666/fr/