Le fondateur et PDG de SES publie une lettre aux actionnaires

SES AI Corporation (NYSE: SES), basée à Boston, un chef de file international du développement et de la fabrication de batteries rechargeables au lithium-métal à haute performance pour les véhicules électriques et d'autres applications, publie aujourd'hui sur son site web une lettre aux actionnaires de son fondateur et PDG, Qichao Hu. La lettre aux actionnaires fournit un aperçu de SES et de sa trajectoire de commercialisation.

"Bien que les marchés mondiaux ont traversé des turbulences, nous avons confiance en notre business plan et prévoyons de franchir plusieurs jalons en 2022, y compris la fourniture de la première batterie lithium-métal au monde, A-Sample, à nos partenaires OEM", déclare M. Hu.

La lettre aux actionnaires est disponible sur notre site web à l'adresse https://investors.ses.ai/news/news-details/2022/Letter-to-Our-March-2022-Shareholders/default.aspx

À propos de SES

SES est un chef de file mondial du développement et de la production de batteries rechargeables au lithium-métal à haute performance pour les véhicules électriques et d'autres applications. Créé en 2012, SES est un fabricant de batteries au lithium-métal intégrées avec de solides capacités en matériaux, éléments, modules, algorithmes de sécurité optimisés par l'IA et recyclage. Anciennement SolidEnergy Systems, SES est basé à Boston et dispose d'opérations à Singapour, Shanghai, et Séoul. Pour de plus amples renseignements sur SES, rendez-vous sur: https://investors.ses.ai

SES peut utiliser son site web comme canal de distribution d'informations d'entreprise. Des informations financières et autres informations importantes relatives à SES sont régulièrement publiées sur le site web de la Société à l'adresse https://ses.ai. Les investisseurs sont dès lors invités à suivre ce canal, en plus des communiqués de presse de SES, des dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des téléconférences et webdiffusions au public.

Énoncés prospectifs

